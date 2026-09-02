Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Αγνοούνται 10 μέλη του πληρώματος - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

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Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Khalil Hamra)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία στη Θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Σεπτεμβρίου.
  • Η σύγκρουση συνέβη 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του πλοίου ALSU και του TUĞBERK İMAMOĞLU.
  • Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής και ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για έρευνες.
  • Δέκα μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των μελών του πληρώματος και για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της σύγκρουσης.

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τετάρτη 2/9, στις τουρκικές Αρχές, μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων που έφεραν τουρκική σημαία στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, στο σημείο έσπευσαν σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελικόπτερα, προκειμένου να ερευνηθεί η περιοχή και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το ένα από τα δύο πλοία δεν υπέστη εμφανείς ζημιές από τη σύγκρουση. Ωστόσο, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο δεύτερο πλοίο, καθώς οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουν με δέκα μέλη του πληρώματός του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν τα μέλη του πληρώματος και να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. 

Το Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό:

«Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 03:00, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου ALSU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου TUĞBERK İMAMOĞLU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακενντερούν προς το Καραντινιζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της Ακτοφυλακής, της Διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο».

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