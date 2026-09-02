Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τετάρτη 2/9, στις τουρκικές Αρχές, μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων που έφεραν τουρκική σημαία στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

📌 Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı; arama kurtarma çalışmaları sürüyor



📎 https://t.co/8BL1U5zRSh pic.twitter.com/AWJplyp8Qa — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) September 2, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, στο σημείο έσπευσαν σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελικόπτερα, προκειμένου να ερευνηθεί η περιοχή και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια.

#SONDAKİKA İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, Valilik 10 personelle irtibat kurulamadığını açıkladı. pic.twitter.com/n5KzDu2Zej — 24 TV (@yirmidorttv) September 2, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το ένα από τα δύο πλοία δεν υπέστη εμφανείς ζημιές από τη σύγκρουση. Ωστόσο, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο δεύτερο πλοίο, καθώς οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουν με δέκα μέλη του πληρώματός του.

SON DAKİKA | Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı.



• Tuğberg İmamoğlu adlı ticari gemideki 10 mürettebat ile iletişim kurulamadı.

• ALSU isimli ticari gemi hasar almadı.

• Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/UYoNup8cy3 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 2, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν τα μέλη του πληρώματος και να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό:

«Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 03:00, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου ALSU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου TUĞBERK İMAMOĞLU με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακενντερούν προς το Καραντινιζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της Ακτοφυλακής, της Διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο».