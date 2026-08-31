ΗΠΑ: Τρενάκι λούνα παρκ προκάλεσε εγκεφαλικές κακώσεις σε δύο γυναίκες

Έχασαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

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Δύο γυναίκες υπέστησαν σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις μετά την επιβίβασή τους στο X2, ένα ιδιαίτερα έντονο roller coaster λούνα παρκ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. 

Το τρενάκι X2 στο Six Flags Magic Mountain, στη Βαλένθια της Καλιφόρνιας, προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

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Στην ιστοσελίδα του πάρκου ψυχαγωγίας, η διαδρομή περιγράφεται ως ένα τρενάκι που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 76 μίλια την ώρα (περίπου 122 χλμ./ώρα), διαθέτει καθίσματα που περιστρέφονται κατά 360° και μπορεί να κάνει «ακόμη και τον πιο έμπειρο λάτρη των έντονων συγκινήσεων να ουρλιάξει».

Ωστόσο, η 40χρονη Pamela Guillen δήλωσε στο CNN ότι υπέστη σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα και πίεση στον εγκέφαλο, αφού χτύπησε πολλές φορές το κεφάλι της στο προσκέφαλο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στις αρχές Ιουλίου.

Όταν η Guillen κατέβηκε από το τρενάκι, άρχισε να κάνει εμετό και τελικά έχασε τις αισθήσεις της, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ιατρικά αρχεία που εξασφάλισε το CNN αποκάλυψαν ότι οι χειρουργοί αφαίρεσαν τμήμα του κρανίου της προκειμένου να αποσυμπιέσουν τον εγκέφαλό της. Η 40χρονη ξύπνησε δύο εβδομάδες αργότερα και μπορούσε να πει μόνο μία λέξη τη φορά.

«Μπαίνεις μέσα ως ο εαυτός σου και, όταν βγαίνεις, είσαι ένα επείγον ιατρικό περιστατικό. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω», δήλωσε η Guillen στο CNN. «Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να σε ταρακουνάνε και στο να έχεις υποστεί εγκεφαλική βλάβη».

Έξι ημέρες αργότερα, η 25χρονη Naomi Greer-Wilkinson επίσης έχασε τις αισθήσεις της μετά τη βόλτα με το τρενάκι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον εγκέφαλο. Οι γονείς της δήλωσαν στο CNN ότι παραμένει σε κώμα και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ χρειάζεται τόσο αναπνευστήρα όσο και σωλήνα σίτισης για να παραμείνει στη ζωή.

Το CNN εξέτασε ιατρικά αρχεία και βρήκε δεκάδες περιστατικά τραυματισμών και νοσηλειών που συνδέονται με το συγκεκριμένο roller coaster. Σύμφωνα με την αναφορά, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τραυματισμούς που σχετίζονται με τη διαδρομή, ενώ άλλοι υπέστησαν μόνιμες αναπηρίες. 

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Αναφέρεται η περίπτωση του 22χρονου Christopher Hawley, ο οποίος πέθανε λίγες ημέρες μετά τη διαδρομή το 2022, έχοντας υποστεί υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Η οικογένειά του είχε καταθέσει αγωγή και στη συνέχεια επιτεύχθηκε συμβιβασμός με το Six Flags Magic Mountain και την S&S Worldwide.

Στο παρελθόν, οι δικηγόροι του Six Flags είχαν υπερασπιστεί την εταιρεία στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις στις οποίες υποβάλλονται οι επιβάτες δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να προκαλέσουν τραυματική εγκεφαλική κάκωση σε όσους χρησιμοποιούν τη διαδρομή «σύμφωνα με τις οδηγίες», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το CNN.

Οι δικηγόροι του Six Flags έχουν επίσης υποστηρίξει ενώπιον των δικαστηρίων, έπειτα από αγωγές επιβατών του X2 ή των οικογενειών τους, ότι υπάρχει πινακίδα που προειδοποιεί τους επιβάτες για τους «εγγενείς κινδύνους που συνεπάγεται η συμμετοχή ή η χρήση οποιουδήποτε παιχνιδιού ή ατραξιόν του πάρκου».

Εκπρόσωπος του πάρκου δήλωσε στο CNN ότι η διαδρομή έκλεισε στις 12 Ιουλίου, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

 

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