Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ

Στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι είχε χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 10:54 Λένα Ζευγαρά: «Οι φιλίες είναι δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια»
19.06.26 , 10:44 Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!
19.06.26 , 10:25 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο μάθημα των Γερμανικών
19.06.26 , 10:16 Ελληνίδου: «Δε θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, όχι γυναίκα»
19.06.26 , 10:08 Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα «Smart Forest Ρόδος»
19.06.26 , 10:00 Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου, “BLUE” στον Κήπο του Μεγάρου
19.06.26 , 09:42 Καιρός: Μελτέμια τις επόμενες ημέρες - «Καμπανάκι» για πυρκαγιές
19.06.26 , 09:35 «MANOLIS: καρδιά σε τέσσερις χορδές» - Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
19.06.26 , 09:27 Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
19.06.26 , 09:05 VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση
19.06.26 , 09:05 Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
19.06.26 , 09:03 Αντώνης Ρέμος: Η καταγωγή, το πραγματικό επώνυμο κι ο έρωτας για την Υβόννη
19.06.26 , 09:02 Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ
19.06.26 , 08:47 Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της, με αφορμή τον γάμο της
19.06.26 , 08:36 Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ανατροπή με τα εργαστηριακά ευρήματα
Κουτσόπουλος -Μιχαλοπούλου: Χαμογελαστοί & αγκαλιά με τον μικρό Κίμωνα!
Ελληνίδου: «Δε θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, όχι γυναίκα»
Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
MasterChef: Ο Χρήστος τραβούσε τον Γιώργο με το ζόρι για να αποχωρήσουν
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για τον θάνατο του 19χρονου - Οι ποινές για τους 4 κατηγορούμενους / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star (13.06.26)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Αιρετών οργάνων ΟΤΑ για τον δήμαρχο Κασσάνδρας, Ηρακλή Λειβαδιώτη, αναφορικά με το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη.

Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για τον θάνατο του 19χρονου

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε προηγηθεί σχετική παραπομπή του στο Συμβούλιο, που  απαρτίζεται από ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και εκλεγμένο εκπρόσωπο των ΟΤΑ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για παράβαση καθήκοντος εξ αμελείας.

Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κατά την περίοδο 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα, όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψίας στο μοιραίο παιχνίδι crazy dance, που αδειοδοτήθηκε για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε ότι τέλεσε την  συγκεκριμένη πειθαρχική παράβαση και η απόφαση κοινοποιήθηκε σήμερα στον κ. Λειβαδιώτη, ο οποίος αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωσή της. 

Λούνα Παρκ Χαλκιδικής: Συγκλονίζει Ο Πατέρας Του 19χρονου - Video

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η  οποία διεξήχθη τον περασμένο Φεβρουάριο, δια των συνηγόρων του, είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών σε καταστήματα εστίασης ή επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διαδικασία για την οποία είναι αρμόδιο το αυτοτελές τμήμα αδειών. Τόνισε δε, ότι οι αρμοδιότητές του αφορούσαν τα τεχνικά έργα και τον ηλεκτροφωτισμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε καμία γνώση - λόγω μη αρμοδιότητας - αναφορικά με έγγραφο που διακινήθηκε ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες του δήμου κι αφορούσε την εν λόγω αυτοψία.

Ημαθία: Συγκίνηση Στο Μνημόσυνο Του 19χρονου Γιάννη 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
 |
19ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top