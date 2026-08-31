Άρης Μουγκοπέτρος: Ζητά δημόσια συγγνώμη μετά τη σύλληψή του

«Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.08.26 , 13:27 Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
31.08.26 , 13:21 Από σήμερα οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο
31.08.26 , 13:13 Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας στο ταξίδι στο Περού – Με μάσκα οξυγόνου
31.08.26 , 12:39 Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ 3 δισ. ευρώ
31.08.26 , 12:31 Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard
31.08.26 , 12:27 Κυρανάκης: Με 100% τηλεδιοίκηση από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη
31.08.26 , 12:26 Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
31.08.26 , 12:00 Ποιοι άντρες του ζωδιακού κύκλου δεν καταλαβαίνουν ότι τους φλερτάρουν;
31.08.26 , 11:51 Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
31.08.26 , 11:48 2+1 λίμνες κοντά στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή αυτό το ΣΚ!
31.08.26 , 11:46 Θεοδωρικάκος: Μειώσεις τιμών 9,5% μεσοσταθμικά σε πάνω από 1.700 προϊόντα
31.08.26 , 11:19 Φρίκη στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους
31.08.26 , 11:16 Άρης Μουγκοπέτρος: Ζητά δημόσια συγγνώμη μετά τη σύλληψή του
31.08.26 , 11:05 Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
31.08.26 , 10:40 Καθοριστική εβδομάδα για Ολυμπιακό - Τι γίνεται με Γουόκαπ
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Φρίκη στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους
Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων από σήμερα - Ποια είδη αφορούν
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το νεκρό βρέφος - Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε νέα δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή του και όσα ανέφερε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την έξοδό του από την Ευελπίδων.

Ο γνωστός μουσικός συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αλκοτέστ. Με νέα ανάρτησή του στα social media, αναγνώρισε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη και θέλησε παράλληλα να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε με τις δηλώσεις που έκανε για τους δημοσιογράφους.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε επιστρέψει πρόσφατα στις επαγγελματικές του εμφανίσεις, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε το Πάσχα του 2025, όταν η έκρηξη κροτίδας του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του.

Λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας, ο μουσικός βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα περιπέτεια.

Τι συνέβη με τη σύλληψή του

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Άρης Μουγκοπέτρος κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα για να σταματήσει για έλεγχο. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν μέχρι να ακινητοποιήσει το όχημά του. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,71 mg/l, ενώ η δεύτερη 0,63 mg/l, τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l.

Μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο μουσικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η συγγνώμη του Άρη Μουγκοπέτρου

Με αφορμή την υπόθεση, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για την πράξη του, υπογραμμίζοντας πως δεν επιθυμεί να αναζητήσει δικαιολογίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα όσα είπε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι η κριτική του δεν αφορούσε συνολικά τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Όπως σημείωσε, εκτιμά τη στάση των περισσότερων δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων που τον έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

«Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή μου και σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, αναγνωρίζω την ευθύνη μου και από εδώ και πέρα θα φροντίσω με τις πράξεις μου να δείξω την απαιτούμενη υπευθυνότητα και τον σεβασμό που οφείλω στον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι για τις αυθόρμητες δηλώσεις που έκανα στους δημοσιογράφους. Δεν αφορούν σε καμία περίπτωση όλους τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Τους περισσότερους τους ευχαριστώ πραγματικά για τη στάση και τη στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα, όπως και τα παιδιά στα συνεργεία που έχουν περιμένει ώρες μέσα στον ήλιο για να κάνουν τη δουλειά τους.

Η έντασή μου αφορούσε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν αρκούνται στο να μεταφέρουν μια είδηση, αλλά πολλές φορές γίνονται και δικαστές. Εκεί που τους παίρνει, εκεί που είναι εύκολο να βγει ένα όνομα στη φόρα και να στηθεί ένας άνθρωπος στον τοίχο. Όπως ζητάω από τους άλλους να έχουν μέτρο, έτσι οφείλω κι εγώ να έχω μέτρο στις πράξεις και στα λόγια μου.

Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου και πάνω απ’ όλα από τον κόσμο. Τα λάθη φαίνονται. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις μετά από αυτά».

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας στο ταξίδι στο Περού
Celebrities & Gossip Νεα
Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας στο ταξίδι στο Περού – Με μάσκα οξυγόνου
Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard
Celebrities & Gossip Νεα
Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Celebrities & Gossip Νεα
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Η Σίσσυ Χρηστίδου Στο Γυμναστήριο: «Επιστροφή Στην Κόλαση»
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
Ευγενία Σαμαρά
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!
Περιπέτεια Για Τη Σπυροπούλου στη Ρόδο: Είμαστε Ακόμα Σε Σοκ
Celebrities & Gossip Νεα
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Αργυρός - Νίκα: Διακοπές Στην Ίο Με Τα Δύο Παιδιά Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους
Νονά Η Αγγελική Ηλιάδη
Celebrities & Gossip Νεα
Αγγελική Ηλιάδη: Έγινε νονά- Δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
Άρης Μουγκοπέτρος: Οι Πρώτες Δηλώσεις Μετά Τη Σύλληψή Του
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήπια δύο ποτάκια παραπάνω, ήταν λάθος»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top