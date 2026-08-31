Άρης Μουγκοπέτρος: Ζητά δημόσια συγγνώμη μετά τη σύλληψή του

Σε νέα δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή του και όσα ανέφερε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την έξοδό του από την Ευελπίδων.

Ο γνωστός μουσικός συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αλκοτέστ. Με νέα ανάρτησή του στα social media, αναγνώρισε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη και θέλησε παράλληλα να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε με τις δηλώσεις που έκανε για τους δημοσιογράφους.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε επιστρέψει πρόσφατα στις επαγγελματικές του εμφανίσεις, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε το Πάσχα του 2025, όταν η έκρηξη κροτίδας του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του.

Λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας, ο μουσικός βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα περιπέτεια.

Τι συνέβη με τη σύλληψή του

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Άρης Μουγκοπέτρος κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα για να σταματήσει για έλεγχο. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν μέχρι να ακινητοποιήσει το όχημά του. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,71 mg/l, ενώ η δεύτερη 0,63 mg/l, τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l.

Μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο μουσικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η συγγνώμη του Άρη Μουγκοπέτρου

Με αφορμή την υπόθεση, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για την πράξη του, υπογραμμίζοντας πως δεν επιθυμεί να αναζητήσει δικαιολογίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα όσα είπε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι η κριτική του δεν αφορούσε συνολικά τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Όπως σημείωσε, εκτιμά τη στάση των περισσότερων δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων που τον έχουν στηρίξει όλο αυτό το διάστημα.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

«Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή μου και σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, αναγνωρίζω την ευθύνη μου και από εδώ και πέρα θα φροντίσω με τις πράξεις μου να δείξω την απαιτούμενη υπευθυνότητα και τον σεβασμό που οφείλω στον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι για τις αυθόρμητες δηλώσεις που έκανα στους δημοσιογράφους. Δεν αφορούν σε καμία περίπτωση όλους τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Τους περισσότερους τους ευχαριστώ πραγματικά για τη στάση και τη στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα, όπως και τα παιδιά στα συνεργεία που έχουν περιμένει ώρες μέσα στον ήλιο για να κάνουν τη δουλειά τους.

Η έντασή μου αφορούσε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν αρκούνται στο να μεταφέρουν μια είδηση, αλλά πολλές φορές γίνονται και δικαστές. Εκεί που τους παίρνει, εκεί που είναι εύκολο να βγει ένα όνομα στη φόρα και να στηθεί ένας άνθρωπος στον τοίχο. Όπως ζητάω από τους άλλους να έχουν μέτρο, έτσι οφείλω κι εγώ να έχω μέτρο στις πράξεις και στα λόγια μου.

Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου και πάνω απ’ όλα από τον κόσμο. Τα λάθη φαίνονται. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις μετά από αυτά».