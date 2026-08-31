Τέλος οι θερινές εκπτώσεις: Ζητούν αλλαγές στις προσφορές οι επιχειρηματίες

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αγοραστική κίνηση

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Οικονομια
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ / εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi Mιχ. Παπανικολάου
Περιορισμένη η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα/ βίντεο ΟΡΕΝ 23/8/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τέλος θερινών εκπτώσεων με το 55% των επιχειρήσεων να δηλώνει χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι.
  • Στην Αθήνα, το 71,3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρει χειρότερο τζίρο από πέρυσι.
  • Το 98% των επιχειρήσεων ζητά αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για προσφορές και εκπτώσεις.
  • Η συνεχής παρουσία εκπτώσεων ευνοεί μεγάλες επιχειρήσεις και ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος μικρομεσαίων.
  • Η ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος επιβαρύνουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα και μαζί με το τέλος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται και η θερινή περίοδος των εκπτώσεων. 

Θερινές εκπτώσεις: Υποτονική η αγορά παρά τις μεγάλες προσφορές

Η εικόνα που διαμορφώθηκε δεν είναι και τόσο αισιόδοξη για τους εμπόρους. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, περίπου το 33% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και μόλις το 12% κατέγραψε αύξηση. 

Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα στην αγορά της Αθήνας, όπου, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, σε 409 μικρομεσαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις, το 71,3% δηλώνει ότι ο τζίρος του είναι χειρότερος από πέρυσι.

Η «επόμενη μέρα» φέρνει στο προσκήνιο τη μακρά περίοδο προσφορών

Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περιόδου, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσον η συνεχής παρουσία εκπτώσεων στην αγορά έχει αποδυναμώσει τον θεσμό των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών:

  • το 98% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν ζητά αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για προσφορές και εκπτώσεις
  • ενώ το 93,4% θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων.

Το ίδιο ποσοστό, σχεδόν καθολικό, εκτιμά ότι αυστηρότεροι κανόνες στις προσφορές, μέσω τροποποίησης του ισχύοντος πλαισίου, θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν το εμπορικό ενδιαφέρον των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων.

«Οι εκπτώσεις ήταν και πρέπει να παραμείνουν το τελευταίο εργαλείο ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, προσθέτοντας ότι σήμερα ο θεσμός έχει ουσιαστικά υπονομευθεί, καθώς οι προσφορές μπορούν να πραγματοποιούνται διαρκώς. 

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ακρίβεια και η στεγαστική επιβάρυνση έχουν μεταβάλει τις προτεραιότητες και τις καταναλωτικές συνήθειες, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και εντεινόμενο ανταγωνισμό από μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

ΕΣΕΕ: Στις μικρές επιχειρήσεις η μεγαλύτερη πίεση 

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ενισχύουν την εικόνα μιας αγοράς «δύο ταχυτήτων». 

Οι μικρότερες και μεμονωμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, φαίνεται να δέχονται μεγαλύτερη πίεση, ενώ μεγαλύτερη αντοχή εμφανίζουν οργανωμένα δίκτυα, τουριστικές περιοχές και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Την ίδια ώρα, η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν έχει μεταφραστεί στον βαθμό που αναμενόταν σε ενίσχυση του εμπορικού τζίρου. 
 

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