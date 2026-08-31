Κάρπαθος: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 12χρονος – Έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι

Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης
Κάρπαθος: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 12χρονος που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι/ βίντεο ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κάρπαθο.
  • Το ατύχημα συνέβη το Σάββατο 29/8 στο χωριό Διαφάνι, ενώ το παιδί οδηγούσε χωρίς κράνος και έπεσε, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι του.
  • Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καρπάθου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στο «Αγία Σοφία» όπου παραμένει.
  • Στη χώρα έχουν καταγραφεί ατυχήματα με ανήλικους που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια, με έναν 13χρονο να έχει χάσει τη ζωή του τον Ιούλιο.
  • Νέο νομοσχέδιο απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, απαιτεί ασφάλιση και προβλέπει κυρώσεις για παραβάσεις.

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένας 12χρονος, μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κάρπαθο. 

Κυψέλη: Σε κρίσιμη κατάσταση 15χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Το αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ατύχημα συνέβη το περασμένο Σάββατο 29/8 στο χωριό Διαφάνι της Καρπάθου. 

Παιανία: Στη ΜΕΘ 12χρονος που οδηγούσε πατίνι - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο 12χρονος οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στους στενούς δρόμους, χωρίς να φοράει κράνος. Έπεσε από το πατίνι και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. 

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρπάθου. Επειδή το σημείο όπου έγινε το ατύχημα απέχει περίπου 50 χλμ. από το νοσοκομείο, μετέφεραν το παιδί οι γονείς του με το αυτοκίνητο μέχρι ένα σημείο κι από εκεί το παρέλαβε το ασθενοφόρο, προκειμένου να φτάσει πιο γρήγορα στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, διασωληνώθηκε και ακολούθησε η αεροδιακομιδή του στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου παραμένει από το βράδυ του Σαββάτου. Έχει αποσωληνωθεί και παραμένει στη ΜΕΘ. 

Στη χώρα μας, έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα με ανήλικους που οδηγούσαν ηλεκτρικό πατίνι. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή τους στη Μακρίσια Ηλείας, μετά από τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε, τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα, ο νόμος απαγορεύει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Μπορούν να το οδηγούν άτομα από 17 ετών και πάνω, ενώ απαιτείται ασφάλιση αστικής ευθύνης για το όχημα και τον χρήστη.

Ακόμη, δημιουργείται μητρώο καταχώρισης για όλα τα πατίνια κα προβλέπονται βαριές κυρώσεις για υπερβολική ταχύτητα και κίνηση σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα.

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