Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένας 12χρονος, μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κάρπαθο.

Το αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ατύχημα συνέβη το περασμένο Σάββατο 29/8 στο χωριό Διαφάνι της Καρπάθου.

Ο 12χρονος οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στους στενούς δρόμους, χωρίς να φοράει κράνος. Έπεσε από το πατίνι και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρπάθου. Επειδή το σημείο όπου έγινε το ατύχημα απέχει περίπου 50 χλμ. από το νοσοκομείο, μετέφεραν το παιδί οι γονείς του με το αυτοκίνητο μέχρι ένα σημείο κι από εκεί το παρέλαβε το ασθενοφόρο, προκειμένου να φτάσει πιο γρήγορα στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, διασωληνώθηκε και ακολούθησε η αεροδιακομιδή του στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου παραμένει από το βράδυ του Σαββάτου. Έχει αποσωληνωθεί και παραμένει στη ΜΕΘ.

Στη χώρα μας, έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα με ανήλικους που οδηγούσαν ηλεκτρικό πατίνι. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή τους στη Μακρίσια Ηλείας, μετά από τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε, τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα, ο νόμος απαγορεύει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Μπορούν να το οδηγούν άτομα από 17 ετών και πάνω, ενώ απαιτείται ασφάλιση αστικής ευθύνης για το όχημα και τον χρήστη.

Ακόμη, δημιουργείται μητρώο καταχώρισης για όλα τα πατίνια κα προβλέπονται βαριές κυρώσεις για υπερβολική ταχύτητα και κίνηση σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα.