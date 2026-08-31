Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των εν Νικομηδεία αγίων Μαρτύρων και την Ανάμνηση της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.

Το 395 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα από τα λιγοστά κειμήλια του επιγείου βίου της Παναγίας, κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε σε μία χρυσή θήκη, που ονομάστηκε Αγία Σωρός, και την εναπόθεσε στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης.

Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ’ ο Σοφός άνοιξε την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια, για να επικαλεσθεί τη θεία χάρη της, επειδή η σύζυγός του Ζωή διακατεχόταν από έναν δαίμονα. Αφού, λοιπόν, την προσκύνησαν, ο πατριάρχης άπλωσε την τίμια Ζώνη πάνω στην πάσχουσα αυτοκράτειρα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Το γεγονός τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 31 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους.

Τμήμα της Τιμίας Ζώνης βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, δωρεά του Σέρβου ηγεμόνα Λάζαρου (1371-1389). Ναός αφιερωμένος στην Τίμια Ζώνη υπάρχει στην Αθήνα (Πατήσια).

 

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Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:54 και θα δύσει στις 19:56. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 03 λεπτά.

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