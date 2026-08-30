Μία ανατριχιαστική ιστορία αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη.

Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν να ελέγξουν τον χώρο έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη, ο οποίος ανέφερε ότι οι ένοικοι δεν κατέβαλαν το μίσθωμα και πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Σύνφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο διαμέρισμα βρίσκονταν ένας 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ενώ κατά την έρευνα στο διαμέρισμα διαπίστωσαν ότι η Γερμανίδα και τα δύο μικρότερα παιδιά είχαν ήδη ετοιμάσει τις αποσκευές τους για να φύγουν.

Μέσα σε μία από τις βαλίτσες βρέθηκε δοχείο που περιείχε το κατεψυγμένο βρέφος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η 28χρονη στους αστυνομικούς, επρόκειτο για δικό της παιδί, το οποίο είχε πεθάνει περίπου έναν χρόνο πριν και το διατηρούσε στην κατάψυξη. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι πήρε μαζί της τη σορό επειδή η οικογένεια ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Οι εμπλεκόμενοι εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους και όλες τις πτυχές της υπόθεσης.