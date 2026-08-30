Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά

Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού νεαρού άνδρα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά. Όπως αναφέρει το thestival.gr, 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί επεισόδιο σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της περιοχής μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκτός του club προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους με τη βία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 27χρονου.