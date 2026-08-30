Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επιστροφή στα σχολεία πλησιάζει, με γονείς να προετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς τους.
  • Οι γονείς ξεκινούν την έρευνα αγοράς για σχολικά είδη όπως τσάντες και τετράδια.
  • Οι τιμές στα βασικά σχολικά προϊόντα παραμένουν στα περσινά επίπεδα, χωρίς σημαντικές αυξήσεις.
  • Για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά, το κόστος μπορεί να φτάσει αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
  • Η επιστροφή στο σχολείο παραμένει οικονομικά επιβαρυντική.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι και μαζί με τους μαθητές προετοιμάζονται και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει την έρευνα αγοράς για τσάντες, τετράδια, κασετίνες και όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη.

Οι τιμές στα βασικά προϊόντα φαίνεται ότι κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα, χωρίς σημαντικές αυξήσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστροφή στο σχολείο είναι φθηνή υπόθεση. Για μία οικογένεια με δύο ή περισσότερα παιδιά, το τελικό ποσό μπορεί να ανέβει σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Διάβασε αναλυτικά το άρθρο στο newpost.gr

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