Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι και μαζί με τους μαθητές προετοιμάζονται και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει την έρευνα αγοράς για τσάντες, τετράδια, κασετίνες και όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη.

Οι τιμές στα βασικά προϊόντα φαίνεται ότι κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα, χωρίς σημαντικές αυξήσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστροφή στο σχολείο είναι φθηνή υπόθεση. Για μία οικογένεια με δύο ή περισσότερα παιδιά, το τελικό ποσό μπορεί να ανέβει σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

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