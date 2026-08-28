Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
"Τουρισμός για όλους" - Λήγει σήμερα (21/08) η προθεσμία για τις αιτήσεις / ERT (αρχείου)

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Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση μπορούν πλέον να ελέγξουν αν είναι ανάμεσα στους δικαιούχους. Η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν δημοσιευθεί οι σχετικοί πίνακες. Εναλλακτικά, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συνδεθεί στην προσωπική του αίτηση με τους κωδικούς Taxisnet και να δει το αποτέλεσμα.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα ΕΔΩ 

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση για διαμονή σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Η ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με την περίοδο που έχει επιλεγεί.

Για την υψηλή τουριστική περίοδο προβλέπεται ποσό από 200 έως 300 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ για τη χαμηλή περίοδο η ενίσχυση μπορεί να φτάσει από 300 έως 400 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά χρήση της ενίσχυσης έως τις 30 Ιουνίου 2027. Παράλληλα, προβλέπεται και δεύτερη φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τους πολίτες που δεν κληρώθηκαν στην πρώτη διαδικασία, με βάση τη σειρά της κλήρωσης και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Το νέο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να στηρίξει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τον εσωτερικό τουρισμό, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην περίοδο από το φθινόπωρο έως την άνοιξη. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με περισσότερα προστατευόμενα παιδιά.

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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2026
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