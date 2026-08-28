Αναστάτωση σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, όταν τρία παιδιά που βρίσκονταν σε παιδότοπο και κολυμπούσαν στην πισίνα του χώρου χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8, όταν στον χώρο έγινε αντιληπτή έντονη μυρωδιά χλωρίου.

Τα παιδιά παρουσίασαν αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστούν από γιατρούς. Η μεταφορά τους στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας έγινε άμεσα, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε πρόβλημα από την έκθεσή τους στις αναθυμιάσεις.

Το συμβάν κινητοποίησε τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην πισίνα του παιδότοπου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθησαν δύο άτομα. Πρόκειται για την 61χρονη υπεύθυνη της επιχείρησης και έναν 39χρονο, ο οποίος είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την αυξημένη μυρωδιά χλωρίου που έγινε αντιληπτή στον χώρο. Μεταξύ άλλων, διερευνάται αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία συντήρησης της πισίνας ή αν χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη ποσότητα χημικού από την προβλεπόμενη.

Το γεγονός ότι στον χώρο βρίσκονταν μικρά παιδιά έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση μετά την αδιαθεσία που ένιωσαν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.