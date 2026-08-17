Μια νέα μαρτυρία που εξετάζουν οι Αρχές φέρνει στο φως το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας, σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, στην Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στην κάμερα του Star ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, της προκάλεσε έντονη εντύπωση. Όπως αναφέρει, είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται στην περιοχή και, στο σημείο όπου βρίσκονταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να μειώνει αισθητά ταχύτητα και να περνά για λίγο στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο οδηγός κρατούσε ένα λευκό αντικείμενο στο χέρι και φέρεται να το πέταξε σε σημείο με ξερά χόρτα. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά, με τον οδηγό να επιταχύνει και να απομακρύνεται από το σημείο.

«Έκοψε τελείως ταχύτητα και μου έκανε εντύπωση γιατί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα», περιγράφει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου ήταν φιμέ.

«Έδωσα κανονικά κατάθεση στην Πυροσβεστική»

Η κάτοικος ανέφερε ακόμη ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές και συγκεκριμένα στο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Κατά την περιγραφή της, το σημείο όπου είδε το περιστατικό βρίσκεται κοντά στο σημείο που θεωρεί ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Όπως λέει, η ταχύτητα του οχήματος μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν, γεγονός που της κίνησε την υποψία.

Η ίδια θεωρεί ότι το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο και κάνει λόγο για πιθανό εμπρησμό. Ωστόσο, οι καταγγελίες αυτές αποτελούν μαρτυρία που εξετάζεται από τις Αρχές και δεν συνιστούν από μόνες τους επιβεβαίωση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά και αν η συγκεκριμένη μαρτυρία μπορεί να οδηγήσει σε νέα στοιχεία για την υπόθεση.