Ο Ερμής πέρασε στον Σκορπιό και η Άση Μπήλιου μίλησε γι' αυτήν την πλανητική αλλαγή στο σημερινό Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star). Στο ζώδιο αυτό μάλιστα θα μείνει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.

Δείτε πώς θα επηρεάσει ο Ερμής στον Σκορπιό το κάθε ζώδιο

Στο μεταξύ, η Σελήνη παραμένει στον Ταύρο, όμως θα είναι σε φάση κενής πορείας μέχρι τις 20:26. Αυτό σημαίνει πως δε θα είναι πολύ βοηθητική μέρα για σοβαρές αποφάσεις. «Αν θέλετε να πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις, να κάνετε συζητήσεις έτσι οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. η Σελήνη στη φάση αυτή που είναι της κενής πορείας, έχει τις δυσκολίες της. Φυσικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που έχουμε να βγάλουμε εις πέρας, τις υποχρεώσεις που έχουμε μέσα στη μέρα», εξήγησε η αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: Ο Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12

Ο πλανήτης Ερμής συμβολίζει στην αστρολογία ο,τιδήποτε έχει να κάνει με τη σκέψη μας, με το μυαλό μας, με τις πληροφορίες.

«Ο Ερμής και από τη μυθολογία μας ο αγγελιοφόρος των θεών, έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τις μετακινήσεις, το εμπόριο, με πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα προχωρά στο ζώδιο του Σκορπιού, οπότε με κάποιο τρόπο γίνεται λίγο πιο συναισθηματικός», είπε η Άση Μπήλιου.

«Υπάρχει ένα φίλτρο γιατί είναι ένα ζώδιο του νερού, ο Σκορπιός. Υπάρχει ένα φίλτρο συναισθηματικό στον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Η αλήθεια είναι ότι είναι και ένας λιγομίλητος γενικά Ερμής. Ξέρει πότε να μιλάει, πότε να σωπαίνει και νομίζω ότι είναι και πολύ ουσιαστικός στη θέση αυτή», εξήγησε η αστρολόγος.

Ο Ερμής θα μείνει στον Σκορπιό έως τις 6 Δεκεμβρίου «Συνήθως ο Ερμής μένει είκοσι μέρες σε κάθε ζώδιο. Φέτος όμως, θα γυρίσει ανάδρομος μέσα στον Οκτώβρη, συγκεκριμένα από τις 24 Οκτωβρίου», τόνισε.

«Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι αν έχετε να κάνετε και σημαντικές ενάρξεις, καλό είναι να εκμεταλλευτείτε το διάστημα πριν τις 24 Οκτωβρίου», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.

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