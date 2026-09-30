Θεσσαλονίκη: Λειτουργεί κανονικά η κλινική, παρά το «λουκέτο»

Νοσηλεύονται ακόμη ασθενείς στη δομή - Κανονικά προσήλθαν οι εργαζόμενοι

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
Θεσσαλονίκη: "Λουκέτο" στην κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια / ΑΝΤ1

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Ολοένα και περισσότερα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο «φως» για την κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και γίνονταν παράνομα χημειοθεραπείες. 

Η απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας αφορά τόσο την κλινική στη Θεσσαλονίκη, όσο και δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη. Η διαδικασία προβλέπει ότι μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκκένωση των κτηρίων και στη συνέχεια να σφραγιστούν, ώστε να σταματήσει η λειτουργία τους.

Νέες καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη- «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ»

Παρά το «λουκέτο», η κλινική συνεχίζει και λειτουργεί, αφού οι εργαζόμενοι προσήλθαν κανονικά στη δουλειά τους σήμερα το πρωί. Μάλιστα, δεν έχουν εκκενώσει τον χώρο όλοι οι ασθενείς. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ασθενών μέσα στην κλινική, ωστόσο συνολικά η δομή διαθέτει περίπου 50 με 60 κλίνες. 

Θεσσαλονίκη: Λειτουργεί κανονικά η κλινική, παρά το «λουκέτο»

Θεσσαλονίκη: Λάθη στη χορήγηση φαρμάκων στους ασθενείς καταγγέλουν συγγενείς τους 

Σύμφωνα με καταγγελία γιου πρώην ασθενούς στην ΕΡΤ, δεν υπήρχε αρκετό προσωπικό ώστε να φροντίζει επαρκώς όσους νοσηλεύονταν στην κλινική με αποτέλεσμα να αναλαμβάνει να ταΐζει ο ίδιος τη μητέρα του.

«Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου τις περισσότερες φορές την τάιζα εγώ», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σοκαριστική είναι η αναφορά που κάνει στη χορήγηση φαρμάκων, αφού - όπως υποστηρίζει - γίνονταν λάθη με συνέπεια να απορρυθμίζεται το σάκχαρο της μητέρας του. 

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα

Μια ακόμη σοβαρή καταγγελία προέρχεται από συγγενή ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι μετέφερε τη μητέρα του στην κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε φυσικοθεραπεία. Όπως αναφέρει, περίπου 20 ημέρες αργότερα επέστρεψε για να την παραλάβει και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. «Δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε να την πάτε σε ένα νοσοκομείο», τον ενημέρωσαν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όταν την παρέλαβε, η γυναίκα βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, ενώ στο πόρισμα γινόταν λόγος για αφυδάτωση.

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την κλινική 

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλλε αποζημιώσεις.

Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ερώτημα για ποιον λόγο οι ελεγκτικές αρχές, ενώ είχαν προχωρήσει σε ανάκληση άδειας για τη λειτουργία της κλινικής, δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα και τη διενέργεια χημειοθεραπειών. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων.

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