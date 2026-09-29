Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Νέες καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια.
  • Διεξάγεται έρευνα για προηγούμενους ελέγχους και την ύπαρξη του τμήματος που δεν καταγράφηκε το 2025.
  • Καλούνται να δώσουν εξηγήσεις μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών και υπεύθυνοι της κλινικής.
  • Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της κλινικής και δρομολογείται η σφράγισή της, με μεταβατικό διάστημα για τους ασθενείς.
  • Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα.

Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου - σύμφωνα με ευρήματα ελέγχων - λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες.

Η έρευνα δεν αφορά μόνο τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας αλλά και προηγούμενους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, γιατί σε έκθεση ελέγχου του 2025 δεν είχε καταγραφεί η ύπαρξη του εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος.

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα

Για την υπόθεση καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, μεταξύ άλλων, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και αρμόδιος προϊστάμενος της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητούνται επίσης στοιχεία σχετικά με την απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας της κλινικής, παρά προηγούμενη εισήγηση για διακοπή της.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ακόμη ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής και ιδιώτης πνευμονολόγος που φέρεται να είχε την εποπτεία του ογκολογικού τμήματος. Οι δύο αναμένεται να εξηγήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονταν οι θεραπείες και το καθεστώς λειτουργίας της μονάδας.

Παράλληλα, έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της κλινικής και δρομολογείται η σφράγισή της. Ωστόσο, επειδή στον χώρο νοσηλεύονται ασθενείς, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, προβλέπεται μεταβατικό διάστημα για τη μεταφορά τους σε άλλες δομές.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα λειτουργίας.

Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια!

Θεσσαλονίκη: «Φέραμε τη μητέρα για αποθεραπεία από covid και τη χάσαμε από αφυδάτωση»

Σύμφωνα με καταγγελία που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», γιος ασθενούς αναφέρει πως πήγε τη μητέρα του μετά από covid που πέρασε και την «έχασε» από αφυδάτωση. 

«Είχα φέρει την μητέρα μου εδώ για αποθεραπεία. Είχε περάσει κόβιντ στο 424. Κάπου έπρεπε να την πάμε για να κάνει φυσικοθεραπείες. Την φέραμε εδώ πέρα και για ανάρρωση γενικότερα και σε 20 μέρες την χάσαμε από αφυδάτωση. Μας ειδοποίησαν ότι δεν είναι καλά, ότι είναι σε κώμα κτλ. Ήρθαμε με ασθενοφόρο. Την πήραμε και πήγαμε ξανά στο 424 και εκεί έγινε πλέον η διάγνωση για αφυδάτωση». 

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