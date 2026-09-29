Άνω Λιόσια: Συνελήφθη η μητέρα της μαθήτριας μετά από μήνυση της νηπιαγωγού

Αναζητείται ο πατέρας - Τι λένε συγγενείς στον «Πρώτο Καφέ Με Τη Ζήνα»

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Άνω Λιόσια: Συνελήφθη η μητέρα της μαθήτριας μετά από μήνυση της νηπιαγωγού
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη η μητέρα 4χρονης μαθήτριας μετά από μήνυση της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων για απειλή και εξύβριση.
  • Αναζητείται ο πατέρας της μαθήτριας για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη κατά της εκπαιδευτικού.
  • Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από τους γονείς.
  • Βίντεο δείχνει τη διευθύντρια να φωνάζει στα παιδιά, προκαλώντας αντιδράσεις από περαστικούς.
  • Συγγενείς παιδιών καταγγέλλουν τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού ως απαράδεκτη.

Στη σύλληψη μιας μητέρας 4χρονης μαθήτριας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τη μήνυση της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων για απειλή και εξύβριση. Την ίδια ώρα αναζητείται και ο πατέρας του κοριτσιού για απειλή, εξύβριση και σωματκή βλάβη εις βάρος της εκπαιδευτικού, που καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει στα παιδιά. 

Άνω Λιόσια: Αλλάζει νηπιαγωγείο η διευθύντρια που φώναζε έξαλλη στα παιδιά

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», οι γονείς της μαθήτριας εισήλθαν στον χώρο του σχολείου, επιτέθηκαν φραστικά στην εκπαιδευτικό ενώ ο πατέρας φέρεται να τη χαστούκισε. 

Η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων έκανε μήνυση στους γονείς μιας μαθήτριας για επίθεση και απειλή

Η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων έκανε μήνυση στους γονείς μιας μαθήτριας για επίθεση και απειλή

Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 

Άνω Λιόσια: «Το παιδί μας είπε ότι το χτύπησε η δασκάλα»

Συγγενείς παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο μίλησαν στην εκπομπή και αναφέρθηκαν στη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.

Άνω Λιόσια: «Σας έφαγα τα χέρια!» -Σάλος με νηπιαγωγό να φωνάζει σε παιδιά

Άνθρωπος που δήλωσε ότι είναι ο νονός ενός από τα παιδιά που εμφανίζονται στο βίντεο ανέφερε:

«Είμαι ο πνευματικός γονιός του παιδιού που δέχτηκε τις φωνές και έκλαιγε και φοβήθηκε και μας είπε το ίδιο το παιδί ότι το χτύπησε η δασκάλα. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια, αλλά η συμπεριφορά της σαν εκπαιδευτικός πάνω στα παιδιά ήταν πολύ λάθος».

«Η κυρία φώναζε στο παιδί εδώ στα δέντρα, αλλά το παιδί δε μίλαγε. Λέει αυτή φώναζε με νεύρα “Μίλα, μίλα, μίλα”, αλλά το παιδί φοβότανε», είπε άλλη συγγενής.

Η γιαγιά του παιδιού μάλιστα κατήγγειλε ότι η νηπιαγωγός φώναζε και στους ίδιους και τους απειλούσε. 

Άνω Λιόσια: Το βίντεο που προκάλεσε τις αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε μικρά παιδιά μέσα στο προαύλιο.

Στο απόσπασμα ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει:

«Έτσι και χαλάσετε το σχολείο σας έκοψα τα χέρια. Ντροπή. Ντροπή σας».

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από περαστικούς, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις από την εκπαιδευτικό για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά.

Στο υλικό που παρουσιάστηκε στην εκπομπή ακούγεται διάλογος μεταξύ της εκπαιδευτικού και περαστικού, με την ίδια να απαντά:

«Χάλασαν τα σχολεία. Πρέπει να το πληρώσεις εσύ πέντε χιλιάρικα».

Ο περαστικός φέρεται να τη ρωτά αν θέλει να της φέρει χρήματα, με την εκπαιδευτικό να απαντά:

«Πέντε χιλιάρικα. Φέρε μου τώρα».

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