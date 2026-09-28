Υπόθεση Μαζωνάκη: Παραίτηθηκαν οι δικηγόροι από την υπεράσπιση της γιατρού

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Αρνείται ότι χορήγησε μέθη η κατηγορούμενη γιατρός / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι δικηγόροι του Γιώργου Μαζωνάκη παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της συζύγου του, 56χρονης γιατρού.
  • Η απόφαση αυτή οφείλεται σε νομικούς λόγους και αφορά τη διαφοροποίηση της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.
  • Οι δικηγόροι θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Μαζωνάκη για να διαπιστωθεί αν υπήρξε χορήγηση μέθης.
  • Η 56χρονη γιατρός αρνείται τις κατηγορίες περί χορήγησης μέθης στον τραγουδιστή.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δικηγόροι του 58χρονου γιατρού ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την υπεράσπιση της 56χρονης συζύγου του. 

Μαζωνάκης: Έταζαν «θαύματα» με πλασμαφαίρεση σε ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο

Οι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, σε ανακοίνωσή τους, γνωστοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας ότι στο εξής θα εκπροσωπούν αποκλειστικά τον δικό τους εντολέα, που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. 

Οι δύο δικηγόροι διευκρινίζουν ότι η απόφασή τους να μην εκπροσωπούν πλέον και τη σύζυγο του εντολέα τους υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς λόγους. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο επίκεντρο οι τοξικολογικές εξετάσεις 

Η αλλαγή στη νομική εκπροσώπηση έρχεται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν απαντήσεις και στο ερώτημα εάν είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης πριν από την πλασμαφαίρεση, όπως εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. 

Η 56χρονη γιατρός, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. 

Η ανακοίνωση για την παραίτηση των δικηγόρων 

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. 

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς». 

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