Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια φοράει ρουζ στην ενός έτους κόρη της;

«Ποιος με άφησε να κάνω κόρη;» αναρωτήθηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόρη της Rihanna, Rocki, έγινε ενός έτους και η τραγουδίστρια την μεταμόρφωσε σε beauty icon.
  • Η Rocki φόρεσε περούκες ΧΧL, ροζ ρόλεϊ και ρουζ στα μάγουλα.
  • Αντί για αρκουδάκια, η Rihanna της αγόρασε καλλυντικά.
  • Σε βίντεο, η Rihanna αρπάζει τσάντα Louis Vuitton από την κόρη της, προκαλώντας την εκνευρισμό της.
  • Η Rihanna έχει επίσης δύο γιους, ηλικίας 4 και 3 ετών.

Η κόρη της Rihanna, Rocki έγινε πριν λίγες μέρες ενός έτους και η τραγουδίστρια τη μεταμόρφωσε στο απόλυτο beauty icon!

Rihanna/ φωτογραφία από apimages/ Evan Agostini

Rihanna/ φωτογραφία από apimages/ Evan Agostini
Ποια τραγουδίστρια έκανε τατουάζ τις ζωγραφιές των παιδιών της;

Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια φοράει ρουζ στην ενός έτους κόρη της;

Η μικρή φόρεσε περούκες ΧΧL, ροζ ρόλεϊ στα μαλλιά, ρουζ στα μάγουλα ενώ αντί για αρκουδάκια η Rihanna της αγόρασε καλλυντικά. Μάνα και κόρη πόζαραν μπροστά στον καθρέφτη και μάλιστα η Rocki έδειξε πως ήδη ξέρει από επώνυμες μάρκες.

 

 

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Rihanna αρπάζει ξαφνικά από τα χέρια της κόρης της μία τσάντα του οίκου Louis Vuitton με τη μικρή να εκνευρίζεται.

Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια φοράει ρουζ στην ενός έτους κόρη της;

Η ίδια αναρωτήθηκε με καθαρά χιουμοριστική διάθεση: “ποιος την άφησε να κάνει κόρη”.

Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια φοράει ρουζ στην ενός έτους κόρη της;

Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει δύο γιους οι οποίοι είναι 4 και 3 ετών. 

Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια φοράει ρουζ στην ενός έτους κόρη της;
 

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