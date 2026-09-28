Η κόρη της Rihanna, Rocki έγινε πριν λίγες μέρες ενός έτους και η τραγουδίστρια τη μεταμόρφωσε στο απόλυτο beauty icon!
Rihanna/ φωτογραφία από apimages/ Evan Agostini
Η μικρή φόρεσε περούκες ΧΧL, ροζ ρόλεϊ στα μαλλιά, ρουζ στα μάγουλα ενώ αντί για αρκουδάκια η Rihanna της αγόρασε καλλυντικά. Μάνα και κόρη πόζαραν μπροστά στον καθρέφτη και μάλιστα η Rocki έδειξε πως ήδη ξέρει από επώνυμες μάρκες.
Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Rihanna αρπάζει ξαφνικά από τα χέρια της κόρης της μία τσάντα του οίκου Louis Vuitton με τη μικρή να εκνευρίζεται.
Η ίδια αναρωτήθηκε με καθαρά χιουμοριστική διάθεση: “ποιος την άφησε να κάνει κόρη”.
Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει δύο γιους οι οποίοι είναι 4 και 3 ετών.
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