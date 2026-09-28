Μαζωνάκης: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών και η πορεία των χρημάτων

Εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια της εταιρίας στην οποία ανήκει και το ιατρείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι καταθέσεις στο ιατρείο στο Κολωνάκι εξετάζονται από τις Αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η κόρη των γιατρών, ιδιοκτήτρια της εταιρείας, κατέθεσε ότι δεν χορηγήθηκε μέθη στον Μαζωνάκη.
  • Ο σύζυγος της γιατρού αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για την αγορά μηχανημάτων, όχι για τη χρήση τους.
  • Σε εξέλιξη είναι οικονομική έρευνα για χρηματικές ροές που συνδέονται με τους γιατρούς και το ιατρείο.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις των προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι τη μοιραία ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένεται να δείξουν αν είχαν χορηγηθεί ουσίες πριν από την πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρικόρ Τσακιτζιάν που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», αυτή την ώρα καταθέτει μία ακόμα νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και θα αναφερθεί στα όσα συνέβησαν την επίμαχη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. 

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Στις αρχές έχει καταθέσει και η κόρη των γιατρών, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίζεται ως η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, στην οποία υπάγονταν τα ιατρεία των γονιών της. 

Η κόρη φέρεται να βρισκόταν στον χώρο την ώρα που ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, όπως επίσης και ο σύντροφός της. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν βρισκόταν μέσα στον χώρο, όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση ή γενικά στον χώρο του ιατρείου. 

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Η ίδια φέρεται να ισχυρίζεται ότι δε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως υποστηρίζει και η μητέρα της. Αυτό θα αποσαφηνιστεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο σύζυγος της γιατρού φέρεται να επιμένει στη θέση ότι δεν είχε εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή.

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Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Κρικόρ Τσακιτζιάν, αναγνωρίζει ευθύνη μόνο σε σχέση με την αγορά των μηχανημάτων που βρίσκονταν στο ιατρείο, όχι όμως για τη χρήση τους. Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει ότι κλήθηκε να βοηθήσει μετά τις 16:00 το μεσημέρι και ότι αυτό έκανε.

Στο μεταξύ, αναμένεται την Παρασκευή η έκδοση βουλεύματος σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων. Τα αποτελέσματα από την εξέταση των επικοινωνιών από τα έξι κινητά που έχουν στα χέρια τους οι αρχές εκτιμάται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για την έρευνα.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η διαδρομή των χρημάτων των γιατρών

Παράλληλα με την ανάκριση για τις συνθήκες του θανάτου, βρίσκεται σε εξέλιξη και οικονομική έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, με αντικείμενο τις χρηματικές ροές που συνδέονται με τους δύο γιατρούς και το ιατρείο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης εξετάζονται αναφορές σύμφωνα με τις οποίες για συνεδρίες πλασμαφαίρεσης καταβάλλονταν ποσά που έφταναν έως 6.000 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν, να εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά.

Μαζωνάκης: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών και η πορεία των χρημάτων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έρευνα εξετάζει επίσης εάν υπάρχουν χρηματικά ποσά ή επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με πρόσωπα της υπόθεσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η Κύπρος, η Ιταλία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Αζερμπαϊτζάν είναι μεταξύ των χωρών που εξετάζονται. 

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Παράλληλα, θα πρέπει να αποσαφηνιστει εάν υπήρχαν επενδύσεις ή συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα στοιχεία που θα προκύψουν από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τις καταθέσεις και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση.

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