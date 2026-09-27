Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία φέρνει στο φως το Star για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Στον χώρο δεν υπήρχαν κάμερες ώστε να καταγραφεί λεπτό προς λεπτό τι έγινε το μοιραίο μεσημέρι. Σε αυτό το στοιχείο φαίνεται ότι στηρίχθηκαν οι κατηγορούμενοι για τα όσα είπαν στις αρχές, παρουσιάζοντας τις δικές τους εκδοχές.

Το ιατρείο της Καρνεάδου δεν είχε κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όταν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί περνούσαν αρχικά ως μάρτυρες την πόρτα της αστυνομίας λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γνώριζαν ένα βασικό στοιχείο.

Ότι στα γραφεία τους δεν υπήρχαν κάμερες που να αποτυπώνουν ακριβώς τα όσα έγιναν αλλά και ποιοι βρίσκονταν μέσα σε αυτά. Επομένως, οι όποιοι ισχυρισμοί τους δε θα διαψεύδονταν από την εικόνα.

Νοσηλεύτρια λέει πως στο ιατρείο ήταν μία από τις κόρες των γιατρών μαζί με φίλο της

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα άλλο στοιχείο: Νοσηλεύτρια ισχυρίζεται, ότι στο ιατρείο, το επίμαχο χρονικό διάστημα, ήταν μία από τις κόρες των γιατρών με τον φίλο της. Η νοσηλεύτρια δε γνωρίζει αν η κόρη κάλεσε τελικά το ΕΚΑΒ και όχι η γραμματέας όπως έχει καταθέσει.

Σύμφωνα εξάλλου με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίας Δημογλίδου, «δε γνωρίζουμε πόσα άτομα εντέλει ήταν μέσα στο ιατρείο το επίμαχο χρονικό διάστημα όπως και πριν από αυτό και τι ακριβώς συνέβη μετά».

Οι δύο γιατροί μπορεί να «πόνταραν» στην απουσία καμερών, δεν υπολόγισαν όμως τα στοιχεία που αποκαλύπτονταν αλλά και τις καταθέσεις.

Η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίστηκε ότι κατά τη θεραπεία, την οποία τελικά παραδέχθηκε στην απολογία της, με τον τραγουδιστή μιλούσαν και ήταν λειτουργικός.

Η νοσηλεύτρια όμως, την «αδειάζει», βάζοντας στο κάδρο τη μέθη γιατί ζητήθηκε αντίδοτο.

Επιπλέον, η φωτογραφία που στάλθηκε στον υπνοθεραπευτή αποτυπώνει τον τραγουδιστή με κλειστά μάτια.

Πως είναι δυνατόν να μιλά η γιατρός με τον τραγουδιστή ενώ του έχει χορηγήσει μέθη;

Η γιατρός επέμενε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είναι ακίνδυνο

Στην πρώτη της κατάθεση αλλά και στους πελάτες της, η γιατρός φέρεται να έλεγε ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις.

Διαψεύστηκε με τον πιο τραγικό τρόπο με την απώλεια μίας ανθρώπινης ζωής. Δεν τηρούσε κανένα πρωτόκολλο και χειριζόταν μόνο εκείνη το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

«Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες» λέει η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στη γιατρό μόνο για την υδροθεραεπεία

Ο τραγουδιστής, όπως αποτυπώνεται σε μήνυμα, συμφωνεί μόνο για την υδροθεραπεία.

Η γιατρός θα πρέπει να εξηγήσει πώς τον έπεισε για πλασμαφαίρεση με δεδομένο επίσης ότι δεν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και το παραδέχεται και η ίδια. Του είπε πόσο επικίνδυνη ήταν;