Μαζωνάκης: Όταν τραγούδησε το «Τρένο» και ξέσπασε σε κλάματα

Η αφιέρωση της Άννας Βίσση που ξύπνησε μνήμες

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Στη μεγάλη συναυλία που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ δεν αφιέρωσε τυχαία στον Γιώργο Μαζωνάκη το τραγούδι της  «Τρένο», καθώς όπως είπε στο κοινό το συγκεκριμένο τραγούδι άρεσε πολύ στον καλλιτέχνη.

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Ο σπουδαίος τραγουδιστής τον Σεπτέμβριο του 2002 στην πρεμιέρα του Fame Story είχε ανέβει στη σκηνή και είχε ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι και ξέσπασε σε κλάματα καθώς βίωσε τον κάθε στίχο και την κάθε λέξη.

Συναισθηματικά φορτισμένος, σταμάτησε για λίγο και έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο σκουπίζοντας τα δάκρυά του.Αυτή η στιγμή  «ζωντάνευσε»  στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, και σε πολλών θεατών τη μνήμη ήρθε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Άννα Βίσση εκτός από “Το τρένο” τραγούδησε και το τραγούδι «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως είπε, είναι το αγαπημένο του. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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