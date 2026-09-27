Φωτιά Στη Σαλαμίνα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 11 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει με υδροφόρες.

Στις 15:53 εστάλη μέσω του 112 μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να απομακρυνθούν.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνταν να κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς το Αιάντειο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.