Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Περάνι Σαλαμίνας

Νωρίτερα ήχησε το 112 για εκκένωση

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 27.09.26, 16:02
Φωτιά Στη Σαλαμίνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Περάνι Σαλαμίνας.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα, με υποστήριξη από τον Δήμο Σαλαμίνας.
  • Μήνυμα μέσω 112 ζητούσε από τους πολίτες να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο.
  • Η εικόνα της πυρκαγιάς βελτιώνεται σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 11 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει με υδροφόρες. 

Στις 15:53 εστάλη μέσω του 112 μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να απομακρυνθούν.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνταν να κινηθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς το Αιάντειο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

 

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