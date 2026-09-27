ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση

Σε λιγότερο από 12 ώρες καθαρίστηκαν 1.100 στρέμματα

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ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε, με χιλιάδες θεατές να αποχωρούν.
  • Αμέσως μετά, ξεκίνησε επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.
  • Σε λιγότερο από 12 ώρες, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων, με σημαντικό μέρος να ανακυκλώνεται.
  • Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ευχαρίστησε τους εργαζομένους και συνεργάτες για την ταχεία αποκατάσταση του χώρου.
  • Η διαδικασία αποκατάστασης αναδεικνύει τη σημασία της οργάνωσης και της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε, οι χιλιάδες θεατές αποχώρησαν, όμως για τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του Ολυμπιακού Συγκροτήματος η δουλειά συνεχίστηκε χωρίς διακοπή.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσης ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων, προκειμένου το ΟΑΚΑ να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην καθημερινή του λειτουργία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΑΚΑ, σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών συγκεντρώθηκαν από το σύνολο των 1.100 στρεμμάτων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων, οι οποίοι στη συνέχεια διαχωρίστηκαν. Σημαντικό μέρος οδηγήθηκε προς ανακύκλωση, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν οργανωμένα στους προβλεπόμενους χώρους συλλογής.

Η διαδικασία της αποκατάστασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης ενός χώρου που φιλοξενεί διοργανώσεις μεγάλης κλίμακας και καλείται, μετά την ολοκλήρωσή τους, να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.

ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση

ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση

ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση

ΟΑΚΑ: Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση

«Όταν τα φώτα σβήνουν, η δουλειά συνεχίζεται», είναι το μήνυμα της διοίκησης του ΟΑΚΑ, που αναδεικνύει την προσπάθεια των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι εργάζονται, πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για την καθημερινή φροντίδα και λειτουργία του Ολυμπιακού Συγκροτήματος.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση αποκατάστασης μετά τη συναυλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οργάνωσης, της ταχύτητας, της περιβαλλοντικής ευθύνης και του σεβασμού στον χώρο.

Για το ΟΑΚΑ, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η εικόνα του Ολυμπιακού Συγκροτήματος δεν αφορά μόνο τις μεγάλες στιγμές που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά και τη δουλειά που πραγματοποιείται αμέσως μετά, ώστε ένας χώρος 1.100 στρεμμάτων να παραμένει λειτουργικός και διαθέσιμος για την αθλητική οικογένεια, τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Αναλυτικά:

«Όταν τα φώτα σβήνουν... η δουλειά συνεχίζεται.
Πίσω από κάθε μεγάλη γιορτή, πίσω από κάθε μεγάλο event, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εργάζεται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του.
Και όταν τα φώτα σβήσουν και οι χιλιάδες επισκέπτες αποχωρήσουν, τότε για όλους εμάς που έχουμε αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος του ΟΑΚΑ ξεκινά μια νέα προσπάθεια: να επαναφέρουμε, στον μικρότερο δυνατό χρόνο, ολόκληρο το Συγκρότημα στην καθημερινή του λειτουργία.
Σε λιγότερο από 12 ώρες,  χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν από το σύνολο των 1.100 στρεμμάτων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. Διαχωρίστηκαν, με ένα σημαντικό μέρος να ακολουθεί τη διαδρομή της ανακύκλωσης και τα υπόλοιπα να οδηγούνται οργανωμένα στους προβλεπόμενους χώρους συλλογής.
Ίσως τελικά η πραγματική αλλαγή να φαίνεται ακριβώς σε αυτές τις στιγμές.
Όχι μόνο όταν τα φώτα είναι αναμμένα, αλλά κυρίως όταν τα φώτα σβήνουν.
Στην οργάνωση. Στην ταχύτητα. Στον σεβασμό στον χώρο. Στην περιβαλλοντική ευθύνη. Στην καθημερινή φροντίδα.
Γι’ αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στους εργαζομένους του ΟΑΚΑ, στους εξωτερικούς συνεργάτες μας και σε κάθε άνθρωπο που εργάστηκε και εργάζεται καθημερινά, πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να αλλάξουμε το Ολυμπιακό μας Συγκρότημα.
Αυτή είναι η οικογένεια του ΟΑΚΑ.
Όλοι μαζί αλλάζουμε το Ολυμπιακό μας Συγκρότημα.
Όλοι μαζί μετατρέπουμε το όραμα σε καθημερινή πράξη.
Με σεβασμό στην αθλητική οικογένεια, στους πολίτες και στους επισκέπτες μας. Και, πάνω απ’ όλα, με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης απέναντι σε εκείνους που μας εμπιστεύθηκαν τη διοίκηση, τη λειτουργία και το μέλλον αυτού του εμβληματικού χώρου.
Γιατί το ΟΑΚΑ δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που βλέπουν όλοι.
Είναι και η δουλειά που γίνεται όταν δεν βλέπει κανείς.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».

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