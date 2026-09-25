Αχιλλέας Ζέρβας: «Έχω επιχειρήσει τρεις φορές να αυτοκτονήσω»

Το μπούλινγκ και η καριέρα - Το βιογραφικό του «Θέμη» από το «Ριφιφί»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Φωτογραφίες του Αχιλλέα Ζέρβα / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός Αχιλλέας Ζέρβας αποκάλυψε ότι έχει επιχειρήσει τρεις φορές να αυτοκτονήσει και είχε εθιστεί στο αλκοόλ, αλλά πλέον είναι υγιής.
  • Αντιμετώπισε μπούλινγκ λόγω του τραυλισμού του στην παιδική του ηλικία, αλλά αισθάνεται περήφανος για την καριέρα του.
  • Η συμμετοχή του στη σειρά "Ριφιφί" του έδωσε νέα προοπτική και θετική ανταπόκριση από το κοινό.
  • Ο Ζέρβας θέλει να εμπνεύσει άλλους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.
  • Ο ρόλος του Θέμη στη σειρά είναι ο πρώτος στην ελληνική τηλεόραση με τραυλισμό, κάτι που τον καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό.

Τον ηθοποιό Αχιλλέα Ζέρβα τον απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

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Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αχιλλέας Ζέρβας αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει τρεις φορές να αυτοκτονήσει, ενώ για αρκετά χρόνια είχε εθιστεί στο αλκοόλ. Όλα αυτά τα έχει αφήσει πλέον πίσω του, είναι υγιής και κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον του: «Έχω επιχειρήσει τρεις φορές να αυτοκτονήσω, όσο και να φαίνεται περίεργο... Στα 18 ξεκίνησα το ποτό. Μέχρι τα 22 κατέβαζα ό,τι υπήρχε σε ποτό. Σκληρά, βαριά όλα, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τα 23 μου έως σήμερα, δεν έχω πιει τίποτα στη ζωή μου. Δεν ήθελα να έχω και κανέναν δίπλα μου, γιατί το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα δεν ήταν και το καλύτερο που μπορούσα να έχω», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο ηθοποιός.

Αχιλλέας Ζέρβας: «Έχω επιχειρήσει τρεις φορές να αυτοκτονήσω»

Ο νεαρός ηθοποιός, εξομολογήθηκε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την παιδική του ηλικία λόγω του τραυλισμού, σημειώνοντας ότι πλέον αισθάνεται περήφανος για τον εαυτό του και όσα έχει καταφέρει.

Όπως αποκάλυψε, η πρόταση για δουλειά του ήρθε εντελώς ξαφνικά, αφού δεν είχε καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο και εργαζόταν έως εκείνη την περίοδο ως διανομέας. 

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Κάθε φορά που βλέπει αποσπάσματα από τη σειρά Ριφιφί, ο Αχιλλέας Ζέρβας συγκινείται, ενώ όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος εύχεται ο πατέρας του, ο οποίος έχει «φύγει» από τη ζωή να είναι τόσο περφήφανος όσο είναι εκείνος για τον εαυτό του, αφού είναι ο πρώτος ηθοποιός με τραυλισμό στη χώρα μας που κάνει καριέρα: «Ο πατέρας μου αυτό που έχω καταφέρει πιστεύω ότι το βλέπει από εκεί πάνω που είναι. Απίθανο για εμένα είναι να μπορέσω να γίνω ο πρώτος ηθοποιός στην Ελλάδα με τραυλισμό που κάνει καριέρα. Βλέπω καμιά φορά βίντεο από φεστιβάλ από την πρεμιέρα και κλαίω μόνος μου», ανέφερε στο pod.gr ο ηθοποιός.

 

@pod.gr Αχιλλέας Ζέρβας: «Ξεκίνησα από το παιδί της φάπας. Από το περιθώριο. Από τη μοναξιά» ✨ «Το μόνο που με νοιάζει είναι να δείξω στο κόσμο πώς ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει μπορεί να καταφέρει»❤ 🎧 «Τι φάση» με τον Αχιλλέας Ζέρβας #pod #new #ΡΙΦΙΦΙ #τσαφουλιας #BullyingAwareness #Inclusion #Acceptance #MentalHealth #RepresentationMatters #Εμπνευση #ΙστορίεςΖωής #Δύναμη #Αποδοχή #Σεβασμός #ΑνθρώπινεςΙστορίες #Ελλάδα #Interview #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - pod

Όπως τόνισε σε συνέντευξή του, στόχος του είναι να δείξει ότι όσες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζει κάποιος, όσο και εάν χαμηλά ξεκινήσει, μπορεί να καταφέρει να ξυνηγήσει τα όνειρά του και να πετύχει: «Αυτό είναι το μόνο κομμάτι που με νοιάζει. Να καταφέρω να δείξω στον κόσμο πως ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε ο Αχιλλέας Ζέρβας.

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Αχιλλέας Ζέρβας: Το μπούλινγκ και η καριέρα

Από την παιδική του ηλικία, ο νεαρός ηθοποιός χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αρκετές άσχημες συμπεριφορές λόγω του τραυλισμού: «Ξεκίνησα από πολύ χαμηλά. Ξεκίνησα από το "παιδί της φάπας" να το πω. Ήμουν πάντα το παιδί στο περιθώριο, με το μπούλινγκ που έχω φάει το οποίο ήταν πάρα πολύ και έντονο. Ένιωθα πάντα μόνος μου. Μοναξιά φουλ. Δεν είχα φίλους ποτέ», επισήμανε. 

Η ευκαιρία που του δόθηκε μέσα από τη σειρά Ριφιφί, στην οποία συμμετέχει, όλα άλλαξαν για τον Αχιλλέα Ζέρβα, παρόλο που ένιωθε στην αρχή ότι δ εθα μπορέσει να τα καταφέρει: «Εκεί ένιωσα ότι μπήκα όντως στη σειρά, όταν μπήκα πρώτη φορά στο γύρισμα. Ένιωσα μία αμηχανία, έτρεμα, είχα ιδρώσει. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ήθελα να φύγω κατευθείαν και να πάω σπίτι μου. Έλεγα "τώρα πού θα βγω, πώς θα το πάρει ο κόσμος, θα κράξουν όλοι τώρα μπροστά στην τηλεόραση, θα φας τα μούτρα σου". Αλλά μάλλον κάτι έκανα πολύ καλά», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

 

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στο ρόλο του, ενώ ο ηθοποιός δέχτηκε και αρκετά μηνύματα που οι θαυμαστές του τον αποθέωναν, κάνοντάς τον να αισθάνεται σμε αυτό τον τρόπο σαν ηπερήρωας: «Μου έστελναν ότι τους έσωσα από την κατάθλιψη, ότι τους έσωσα από ψυχοφάρμακα, από αυτοκτονίες, κάτι πολύ ακραία συμβάντα. Δηλαδή, λίγο χαλαρώστε. Δεν έχω κάνει κάτι τόσο μεγαλο. Και δεν αισθάνομαι ήρωας, άσχετα που πολλές φορές αισθάνομαι λίγο Σούπερμαν, ότι και καλά τώρα σώζω ζωές, που δεν το κάνω. Μακάρι, δηλαδή, να μπορούσα να είμαι ο σούπερμαν. Και να θέλω να είμαι, δεν μπορώ».

 

 

Τέλος, όσον αφορά στο ρόλο του Θέμη που ενσαρκώνει στην τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί», ο Αχιλλέας Ζέρβας είχε γράψει σε δημοσίευσή του στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, @achilleaszervas: «Ο Θέμης μου. Ο Θέμης είναι ο δικός μου σούπερ ήρωας. Ειναι ό,τι πιο κοντά σε Σούπερμαν μπορώ να κάνω... Ο Θέμης είναι κάτι παραπάνω από έναν ρόλο.Ειναι κάτι παραπάνω από έναν απλό σερβιτόρο... Επειδή το μόνο που τον νοιάζει είναι να ακουστεί η φωνή του, να πω ότι είναι ο πρώτος γνήσιος ρόλος της ελληνικής τηλεόρασης με τραυλισμό (δεν έχει υπάρξει άλλος ποτέ πριν, μα αν υπάρξει άλλος μετά, θα' μαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό). Ελπίζω να τον αγαπήσετε και να ταυτιστείτε μαζί του, όπως εγώ».

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ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ
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