Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

Το music video που «τρελαίνει» το YouTube

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφόρησε το music video «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που σημειώνει ρεκόρ με πάνω από 4,1 εκατομμύρια προβολές σε 3 εβδομάδες.
  • Το video κατέκτησε το no1 στα trending videos και είναι viral στα social media με πάνω από 2.000 δημιουργίες στο TikTok.
  • Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Ιόνιο, σε σκάφος κοντά στην Κέρκυρα, με cinematic και fashion αισθητική.
  • Ο σκύλος του Ιακωβίδη, Noddy, προσθέτει αυθόρμητες στιγμές στο video, αναδεικνύοντας μια πιο προσωπική πλευρά του καλλιτέχνη.
  • Ο Ιακωβίδης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο «Fantasia» με την Έλλη Κοκκίνου.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης «τρελαίνει» για ακόμα μία φορά το YouTube, καθώς το music video για τη νέα μεγάλη του επιτυχία «Παγκόσμιο Φαινόμενο» σημειώνει ρεκόρ προβολών και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα videos της χρονιάς.

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»
 
 Το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, κατέκτησε αμέσως το no1 των trending videos και μετρά πάνω από 4,1 εκατομμύρια προβολές σε 3 εβδομάδες.

 

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει στα digital charts και στα social media, όπου αποτελεί ένα από τα πιο viral κομμάτια αυτή τη στιγμή μετρώντας πάνω από 2.000 video creations στο TikTok.

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»
 
Για τις ανάγκες των γυρισμάτων ο Πέτρος Ιακωβίδης βρέθηκε εν πλω στο Ιόνιο. Οι backstage φωτογραφίες αποτυπώνουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του video, μέσα από το οποίο  ξετυλίγεται μια πιο προσωπική, αυθεντική και ανεπιτήδευτη πλευρά του. 

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»
 
 Πάνω σε ένα σκάφος, στα ανοικτά της Κέρκυρας, ο Πέτρος Ιακωβίδης καταγράφεται από τον φακό σε ένα video που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού music video και κινείται σε cinematic και fashion αισθητική.

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»
 
Ξεχωριστή θέση έχει ο αγαπημένος του σκύλος, Noddy, ο οποίος κλέβει τις εντυπώσεις χαρίζοντας αυθόρμητες και παιχνιδιάρικες στιγμές. Η παρουσία του προσθέτει μια πιο χαλαρή νότα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα άλλη μια διαφορετική πλευρά του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»
Την ίδια ώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης βάζει για ακόμα μία φορά τη μουσική του υπογραφή στη νυχτερινή Αθήνα, μέσα από τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Fantasia», μαζί με την Έλλη Κοκκίνου.

Ιακωβίδης: Backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παγκόσμιο Φαινόμενο»

 

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