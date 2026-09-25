Τους ισχυρισμούς της πως ο Jay-Z τη βίασε πήρε πίσω η γυναίκα που το 2024 τον είχε κατηγορήσει μεταξύ άλλων πως την είχε και ναρκώσει πριν προβεί στη σεξουαλική επίθεση.
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Στη δήλωση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω υπόθεσης την Πέμπτη η γυναίκα που αναφέρεται στα έγγραφα με το ψευδώνυμο Jane Doe, έγραψε: «Ο Σον "Jay-Z" Κάρτερ δεν με βίασε ποτέ. Δεν έχω συναντήσει ούτε έχω μιλήσει ποτέ με τον κ. Κάρτερ. Ο κ. Κάρτερ δεν επέδειξε ποτέ καμία απολύτως ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί μου».
Η ίδια μάλιστα σε άλλο μέρος της δήλωσής της αναφέρει πως γνωρίζει πως οι ψευδείς κατηγορίες της προκάλεσαν στον Jay-Z τεράστιο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορούν ποτέ να αποκατασταθούν πλήρως, και πως έχει μετανιώσει.
Η καταγγελία προκάλεσε ζημιά στον ράπερ
Το 2024 ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές για τον ράπερ καθώς η άγνωστη γυναίκα τον κατηγόρησε σε πάρτι μετά την τελετή απονομής των βραβείων MTV Video Music Awards το 2000, τη νάρκωσε και μετά πως προέβη σε ασελγείς πράξεις.
Ο ράπερ μάλιστα τότε ήταν παντρεμένος με τη Beyoncé, και όλο αυτό έπληξε τον γάμο του. «Το τραύμα που έχουμε υποστεί η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, τα αγαπημένα μου πρόσωπα και εγώ, δεν μπορεί να ξεχαστεί» είχε δηλώσει ο ράπερ το 2025 όταν η καταγγέλουσα είχε αποσύρει την κατηγορία.
Η γυναίκα που τώρα ισχυρίστηκε πως είχε καταγγείλει ψευδώς τον ράπερ είπε πως δεν την έβαλε κανείς να το κάνει και ήταν δική της πρωτοβουλία.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.