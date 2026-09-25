Aνατροπή: Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα που είχε πει πως ο Jay-Z τη βίασε

H Jane Doe είχε υποστηρίξει πως ο ράπερ τη νάρκωσε

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Τους ισχυρισμούς της πως ο  Jay-Z τη βίασε πήρε πίσω η γυναίκα που το 2024 τον είχε κατηγορήσει μεταξύ άλλων πως την είχε και ναρκώσει πριν προβεί στη σεξουαλική επίθεση. 

Ο Jay-Z, φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Adam Hunger

Ο Jay-Z, φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Adam Hunger
 

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Στη δήλωση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω υπόθεσης την Πέμπτη  η  γυναίκα που αναφέρεται στα έγγραφα με το ψευδώνυμο  Jane Doe, έγραψε: «Ο Σον "Jay-Z" Κάρτερ δεν με βίασε ποτέ. Δεν έχω συναντήσει ούτε έχω μιλήσει ποτέ με τον κ. Κάρτερ. Ο κ. Κάρτερ δεν επέδειξε ποτέ καμία απολύτως ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί ​​μου».

Η ίδια μάλιστα σε άλλο μέρος της δήλωσής της αναφέρει πως γνωρίζει πως  οι ψευδείς κατηγορίες της προκάλεσαν στον Jay-Z  τεράστιο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορούν ποτέ να αποκατασταθούν πλήρως, και πως έχει μετανιώσει.

Ο Jay-Z με τα παιδιά του Blue Ivy Carter και Rumi Carter/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Frank Franklin II

Ο Jay-Z με τα παιδιά του Blue Ivy Carter και Rumi Carter/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Frank Franklin II
 

Η καταγγελία προκάλεσε ζημιά στον ράπερ

Το 2024 ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές για τον ράπερ καθώς η άγνωστη γυναίκα τον κατηγόρησε σε πάρτι μετά την τελετή απονομής των βραβείων MTV Video Music Awards το 2000, τη νάρκωσε και μετά πως προέβη σε ασελγείς πράξεις.

O Jay-Z με τη Beyonce και την κόρη τους, φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Evan Agostini

O Jay-Z με τη Beyonce και την κόρη τους, φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Evan Agostini

Ο ράπερ μάλιστα τότε ήταν παντρεμένος με τη  Beyoncé, και όλο αυτό έπληξε τον γάμο του. «Το τραύμα που έχουμε υποστεί η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, τα αγαπημένα μου πρόσωπα και εγώ, δεν μπορεί να ξεχαστεί» είχε δηλώσει ο ράπερ το 2025 όταν η καταγγέλουσα είχε αποσύρει την κατηγορία. 

Η γυναίκα που τώρα ισχυρίστηκε πως είχε καταγγείλει ψευδώς τον ράπερ είπε πως δεν την έβαλε κανείς να το κάνει και ήταν δική της πρωτοβουλία. 

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