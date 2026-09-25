Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Δυσκολότερη μέρα η Κυριακή - Η πρόγνωση του καιρού

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Νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα, Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες να ξεκινούν από τα δυτικά και να επεκτείνονται σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ την Κυριακή οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πρόκειται για τη δεύτερη φθινοπωρινή κακοκαιρία μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας. Το σύστημα θα κινηθεί σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και νότια.

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή

Το πρωί της Παρασκευής ο καιρός θα είναι σχετικά καλός στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες, όμως, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά.

Αρχικά θα επηρεαστούν το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Στερεά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο.

Μέχρι τις βραδινές ώρες, βροχές αναμένονται και σε περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα τοπικά θα αγγίξει τους 27 βαθμούς. Στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς.

Κακοκαιρία το Σάββατο

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα κινηθούν προς τα ανατολικά και νότια.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βροχές μέσα στην ημέρα. Το βράδυ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ύφεσης των φαινομένων.

Καιρός: Πιο δύσκολη η Κυριακή 

Πιο δύσκολη αναμένεται η Κυριακή, καθώς οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα επικεντρωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τοπικά έντονα φαινόμενα είναι πιθανό να σημειωθούν στην Εύβοια και τις Σποράδες. Στα δυτικά και βόρεια θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν και κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα.

Καιρός: Βελτίωση από τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει γενικά βελτίωση. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

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