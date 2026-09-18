Καιρός: Από τις ομπρέλες της βροχής στις ομπρέλες της παραλίας

Στους 34°C η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Πότε επιστρέφουν οι βροχές;

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Από τις ομπρέλες της βροχής πάμε στις ομπρέλες της παραλίας, καθώς ο καιρός αλλάζει τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, από την Παρασκευή επιστρέφει η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι βοριάδες εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 με 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 26°C.

Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο, φτάνοντας τοπικά τους 33 βαθμούς, δίνοντας έτσι μια καλή ευκαιρία για μια τελευταία ίσως βουτιά στη θάλασσα για φέτος. 

Σάκης Αρναούτογλου: «Ζεστό Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα βροχές»

Αντίστοιχα, ο Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του κάνει λόγο και αυτός για ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, προειδοποιεί όμως για σημαντική αλλαγή του καιρού από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. 

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή αναμένεται να επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μέτριοι, με ένταση γύρω στα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και περίπου 3 μποφόρ στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 30 με 32°C.

Το Σάββατο η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 33°C στη Θεσσαλία, ενώ Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα θα αγγίξουν περίπου τους 32°C.

Παράλληλα, αναμένονται περισσότερες βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, με τα πιο έντονα φαινόμενα να σημειώνονται τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν γύρω στα 5 μποφόρ.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο, ενώ ισχυρής έντασης βροχές αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία, πάντως, θα παραμείνει υψηλή, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33°C σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Θεσσαλία.

Καιρός: Πότε ξεκινούν οι βροχές

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο τη Δευτέρα. Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34°C, ενώ έως τους 33°C θα φτάσει σε Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία.

Ωστόσο, η νέα εβδομάδα φέρνει αλλαγή στο καιρικό σκηνικό.

Τη Δευτέρα οι περισσότερες βροχές αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Από την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες.

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