Θάνατος Μαζωνάκη: «Αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή στο ΕΚΑΒ»

«Καίει» τους γιατρούς η έκθεση των διασωστών - Ανεπιθύμητοι στις φυλακές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 10:27 Ford: Μια μεγάλη κίνηση ανθρωπιάς
18.09.26 , 10:26 Μαρία Φιλίππου: Το «Εμείς και Εμείς» και η σχέση με τους δύο γιους της
18.09.26 , 10:21 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του»
18.09.26 , 10:09 Έρχονται παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα
18.09.26 , 10:00 Συνταγή για κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο
18.09.26 , 09:55 Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιά στο νησί των Ανέμων
18.09.26 , 09:49 Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
18.09.26 , 09:31 Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο με μπαστούνι για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
18.09.26 , 09:05 Ford: Προσφέρει μια ιδανική λύση για τις μεταφορές
18.09.26 , 09:03 Πριγκίπισσα Νταϊάνα: To ταξίδι στη Λίμνη Ευβοίας πριν από 30 χρόνια
18.09.26 , 08:58 Τηλεφωνική απάτη: Κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών με AI - Λεία άνω του 1 εκατ.
18.09.26 , 08:57 Γιώργος Μαζωνάκης: Στην 40ή θέση στα παγκόσμια charts
18.09.26 , 08:56 9+1 πρακτικές συμβουλές διατροφής όταν περνάμε πολλές ώρες στο σπίτι
18.09.26 , 08:43 Ποια καταξιωμένη παρουσιάστρια είναι η εικονιζόμενη; Την αναγνώρισες;
18.09.26 , 08:38 Καιρός: Από τις ομπρέλες της βροχής στις ομπρέλες της παραλίας
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο με μπαστούνι για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Ποια καταξιωμένη παρουσιάστρια είναι η εικονιζόμενη; Την αναγνώρισες;
Αυτό είναι το νέο τραγούδι που έγραψε η Ναταλία Γερμανού
Αγέλη λύκων επιτέθηκε και κατασπάραξε σκύλο στη Φυλή - Bίντεο
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Αναστάτωση για τη Λελέ Γκόφα: «Παραλίγο να τρακάρω πάνω σε αυτό το...»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κι «έφυγε» από τη ζωή. Η έκθεση των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, «καίει» τους δύο γιατρούς, καθώς καταγράφει ότι αρνήθηκαν να δώσουν την οποιαδήποτε πληροφορία για τον ασθενή.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πρόσωπο - κλειδί ο υπνοθεραπευτής

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ALPHA, στο επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς» αναφέρεται χαρακτηριστικά: «οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρονται να μην έδωσαν καμία πληροφορία για τον ασθενή στους διασώστες του ΕΚΑΒ

Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρονται να μην έδωσαν καμία πληροφορία για τον ασθενή στους διασώστες του ΕΚΑΒ

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, οι γιατροί φέρεται να μην συνεργάστηκαν με τους διασώστες και να μην έδωσαν πληροφορίες για την ταυτότητα του ασθενούς, παρά το γεγονός ότι εκείνος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέγραψαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές στο δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης»: Τα λόγια του γιατρού στη φυλακή

«Ο ασθενής βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνη στο σημείο, καθόλου BLS με χρήση AED. O ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε αδρεναλίνη», αναφέρεται στο  έγγραφο για την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη βρίσκεται από χθες σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη βρίσκεται από χθες σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού

Στο έγγραφο αναγράφεται επίσης ότι ο τραγουδιστής δεν είχε αναπνοή, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των γιατρών ότι όταν τον παρέλαβε το ασθενοφόρο ήταν ζωντανός. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Ανεπιθύμητοι στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί βρίσκονται από χθες στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ξεχωριστά κελιά. Ο 58χρονος βρίσκεται στη VIP πτέρυγα, ενώ η 56χρονη στο κελί όπου προηγουμένως βρισκόταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στις φυλακές Θήβας.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί

Σύμφωνα με πληροφορίες η 56χρονη το πρώτο που ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ήταν για τις ώρες και τις ημέρες επισκεπτηρίου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι δικοί της άνθρωποι να της καταθέσουν χρήματα.

Η γιατρός φέρεται να ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους πότε έχει επισκεπτήριο και πώς μπορούν να της καταθέσουν χρήματα οι δικοί της

Η γιατρός φέρεται να ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους πότε έχει επισκεπτήριο και πώς μπορούν να της καταθέσουν χρήματα οι δικοί της

Το κλίμα όμως μέσα στις φυλακές δεν είναι καλό για εκείνη. Σύμφωνα με το Mega, γυναίκες στις φυλακές που ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη κρέμασαν χθες ένα πανό με το μήνυμα «Για πάντα Μαζώ».

Ο σύζυγος της 56χρονης, από την πλευρά του, συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αποκλειστικό Star: Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Μάλιστα φέρεται να είπε στους συγκρατούμενούς του ότι ήταν θέμα χρόνου να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. 

«Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα», φέρεται να είπε. 

Ο σύζυγος της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να είπε στους συγκρατούμενούς του ότι ήταν θέμα χρόνου να φύγει από τη ζωή ο τραγουδιστής

Ο σύζυγος της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να είπε στους συγκρατούμενούς του ότι ήταν θέμα χρόνου να φύγει από τη ζωή ο τραγουδιστής

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ψέματα. Ο ΙΣΑ δεν ενέκρινε το μηχάνημα πλασμαφαίρισης»

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά και τα ιατρεία

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για τα οικονομικά των δύο γιατρών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στα ιατρεία και στα ακίνητά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα πληροφορίες του Mega, έλεγχος πραγματοποιήθηκε και σε δεύτερο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα οικονομικά του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα οικονομικά του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: Στάματησε την απεργία πείνας ο γιατρός

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε μία σάουνα. Η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο απαιτεί ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν, κι έτσι ζητήθηκε η αφαίρεσή της.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αλληλογραφία με τον ΙΣΑ

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης και η αλληλογραφία μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των δύο γιατρών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Μόνοι, σε ειδικά κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί

Σύμφωνα με το Mega, τον Ιούλιο του 2026 οι γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας».

Ωστόσο, σχετική αναφορά υπήρχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 γινόταν και πάλι αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ περιλαμβανόταν και η φράση «περί αφαίρεσης».

Η συγκεκριμένη αναφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να παραπέμπει σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ παρέδωσε στις αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που είχε διενεργήσει η Επιτροπή Ελέγχου στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
 |
ΓΙΑΤΡΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός Τώρα Στην Εύβοια - Έγινε Αισθητός Στην Αττική
Ελλαδα
Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
Στο Εφετείο με μπαστούνι η Πισπιρίγκου
Ελλαδα
Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο με μπαστούνι για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
Τηλεφωνική Απάτη: Κλωνοποιούσαν Φωνές Συγγενών Με AI
Ελλαδα
Τηλεφωνική απάτη: Κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών με AI - Λεία άνω του 1 εκατ.
Πέντε Ορεινά Χωριά Για Αξέχαστες Αποδράσεις Το Φθινόπωρο
Ελλαδα
4+1 πανέμορφα χωριά για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου
Τσιτσιπάς: Συνελήφθη Η Θεία Του Για Την Επίθεση Σκύλων
Ελλαδα
Συνελήφθη η θεία Τσιτσιπά για την επίθεση σκύλων - Αναζητείται η μητέρα του
Τζόκερ
Ελλαδα
Κλήρωση Tζόκερ 17/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.000.000 ευρώ
Αγέλη Λύκων Επιτέθηκε Και Κατασπάραξε Σκύλο Στη Φυλή
Ελλαδα
Αγέλη λύκων επιτέθηκε και κατασπάραξε σκύλο στη Φυλή - Bίντεο
Λεωφορεία ΟΑΣΘ Στον Ασπρόπυργο Για Σκραπ
Ελλαδα
Ασπρόπυργος: Bρέθηκαν αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ να ξηλώνονται για σκραπ
Υπνοθεραπευτής Μαζωνάκη
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Πρόσωπο - κλειδί ο υπνοθεραπευτής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top