Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κι «έφυγε» από τη ζωή. Η έκθεση των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, «καίει» τους δύο γιατρούς, καθώς καταγράφει ότι αρνήθηκαν να δώσουν την οποιαδήποτε πληροφορία για τον ασθενή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ALPHA, στο επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς» αναφέρεται χαρακτηριστικά: «οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρονται να μην έδωσαν καμία πληροφορία για τον ασθενή στους διασώστες του ΕΚΑΒ

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, οι γιατροί φέρεται να μην συνεργάστηκαν με τους διασώστες και να μην έδωσαν πληροφορίες για την ταυτότητα του ασθενούς, παρά το γεγονός ότι εκείνος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέγραψαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές στο δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο ασθενής βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνη στο σημείο, καθόλου BLS με χρήση AED. O ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε αδρεναλίνη», αναφέρεται στο έγγραφο για την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη βρίσκεται από χθες σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού

Στο έγγραφο αναγράφεται επίσης ότι ο τραγουδιστής δεν είχε αναπνοή, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των γιατρών ότι όταν τον παρέλαβε το ασθενοφόρο ήταν ζωντανός.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ανεπιθύμητοι στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί βρίσκονται από χθες στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ξεχωριστά κελιά. Ο 58χρονος βρίσκεται στη VIP πτέρυγα, ενώ η 56χρονη στο κελί όπου προηγουμένως βρισκόταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στις φυλακές Θήβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 56χρονη το πρώτο που ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ήταν για τις ώρες και τις ημέρες επισκεπτηρίου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι δικοί της άνθρωποι να της καταθέσουν χρήματα.

Η γιατρός φέρεται να ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους πότε έχει επισκεπτήριο και πώς μπορούν να της καταθέσουν χρήματα οι δικοί της

Το κλίμα όμως μέσα στις φυλακές δεν είναι καλό για εκείνη. Σύμφωνα με το Mega, γυναίκες στις φυλακές που ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη κρέμασαν χθες ένα πανό με το μήνυμα «Για πάντα Μαζώ».

Ο σύζυγος της 56χρονης, από την πλευρά του, συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάλιστα φέρεται να είπε στους συγκρατούμενούς του ότι ήταν θέμα χρόνου να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα», φέρεται να είπε.

Ο σύζυγος της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να είπε στους συγκρατούμενούς του ότι ήταν θέμα χρόνου να φύγει από τη ζωή ο τραγουδιστής

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά και τα ιατρεία

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για τα οικονομικά των δύο γιατρών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στα ιατρεία και στα ακίνητά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα πληροφορίες του Mega, έλεγχος πραγματοποιήθηκε και σε δεύτερο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα οικονομικά του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε μία σάουνα. Η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο απαιτεί ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν, κι έτσι ζητήθηκε η αφαίρεσή της.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αλληλογραφία με τον ΙΣΑ

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης και η αλληλογραφία μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των δύο γιατρών.

Σύμφωνα με το Mega, τον Ιούλιο του 2026 οι γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας».

Ωστόσο, σχετική αναφορά υπήρχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 γινόταν και πάλι αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ περιλαμβανόταν και η φράση «περί αφαίρεσης».

Η συγκεκριμένη αναφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να παραπέμπει σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ παρέδωσε στις αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που είχε διενεργήσει η Επιτροπή Ελέγχου στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.