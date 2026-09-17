Γιώργος Παπαγεωργίου: «Έχω παραδοθεί στα ηνία της και με κάνει ό,τι θέλει»

Όσα είπε ο ταλαντούχος καλλιτέχνης για την κόρη του με τη Δανάη Μιχαλάκη

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Παπαγεωργίου μίλησε για την πατρότητα και τη σχέση του με την 2,5 ετών κόρη του, περιγράφοντας την ως σχεδόν ερωτική.
  • Ανέφερε ότι έχει παραδοθεί στα ηνία της κόρης του και ότι πέρασε ένα όμορφο καλοκαίρι μαζί της, αν και δεν ξεκουράστηκε.
  • Είναι επιφυλακτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να αποκτήσουν δεύτερο παιδί, αφήνοντας ωστόσο την πόρτα ανοιχτή για το μέλλον.
  • Ο γάμος του με τη Δανάη Μιχαλάκη πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2021 στη Σύρο, σε κλειστό κύκλο.
  • Το ζευγάρι προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, μοιράζοντας μόνο ουσιαστικές πληροφορίες με το κοινό.

Για τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που του έχει χαρίσει η πατρότητα και η παρουσία της 2,5 ετών κόρης του στη ζωή του μίλησε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. 

Δανάη Μιχαλάκη: Φωτογράφισε τον Γιώργο Παπαγεωργίου με την κορούλα τους!

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε με πολύ τρυφερό τρόπο τη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί της, παρομοιάζοντάς την σχεδόν με ερωτική σύνδεση. Όπως ανέφερε: «Είναι σχεδόν πια ερωτική η επαφή με την κόρη μου. Έχω παραδοθεί στα ηνία της και με κάνει ό,τι θέλει. Είναι 2,5 χρονών. Μου κάνει τσαχπινιές και λιώνω. Περάσαμε ένα φοβερό καλοκαίρι, που ήμασταν πάρα πολύ μαζί με το παιδί. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ένιωθα για άνθρωπο τα συναισθήματα που μου δημιούργησε η κόρη μου. Πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι, αλλά δεν ξεκουράστηκα».

Γιώργος Παπαγεωργίου: «Έχω παραδοθεί στα ηνία της και με κάνει ό,τι θέλει»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποκτήσουν δεύτερο παιδί με τη σύζυγό του Δανάη Μιχαλάκη, ο ηθοποιός παρουσιάστηκε επιφυλακτικός. Εξηγώντας τη δική του οπτική, ανέφερε πως ο ίδιος άργησε να αποκτήσει αδέρφια και γι' αυτό δεν θεωρεί απαραίτητο πως ένα παιδί χρειάζεται οπωσδήποτε αδερφάκι για να μεγαλώσει σωστά. Ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στα σχέδιά τους ένα δεύτερο παιδί, αφήνοντας ωστόσο το ενδεχόμενο ανοιχτό για το μέλλον, καθώς «η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές».

Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου

Ο γάμος του Γιώργου Παπαγεωργίου και της Δανάης Μιχαλάκη

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου κι η Δανάη Μιχαλάκη παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2021 στη Σύρο, επιλέγοντας να πραγματοποιήσουν έναν πολιτικό γάμο σε πολύ κλειστό κύκλο. Η ημερομηνία της τελετής συνέπεσε με τα γενέθλια της ηθοποιού, κάνοντας τη μέρα ακόμη πιο ξεχωριστή για το ζευγάρι. Η τελετή έλαβε χώρα στο επιβλητικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης, ενώ το συνολικό ύφος της ημέρας ήταν απόλυτα καλοκαιρινό, ανάλαφρο και μακριά από περιττές πολυτέλειες.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν μόνο οι οικογένειές τους και ελάχιστοι αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Μετά την υπογραφή των εγγράφων και την ανταλλαγή των όρκων, ακολούθησε ένα αυθόρμητο και θερμό γλέντι σε παραθαλάσσιο μέρος του νησιού, όπου οι παρευρισκόμενοι γιόρτασαν μαζί με τους νεόνυμφους μέχρι αργά το βράδυ.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου κι η Δανάη Μιχαλάκη είναι παντρεμένοι από το 2021

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου κι η Δανάη Μιχαλάκη είναι παντρεμένοι από το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση του ζευγαριού διακρίνεται διαχρονικά για την αμοιβαία υποστήριξη και τη συντροφικότητα. Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που απολαμβάνουν και οι δύο λόγω της πετυχημένης πορείας τους στην υποκριτική, έχουν επιλέξει συνειδητά να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή και να μοιράζονται με το κοινό μόνο όσα εκείνοι θεωρούν ουσιαστικά.

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ΔΑΝΑΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
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