Ελεονώρα Μελέτη: Τα γενέθλια και το τρυφερό βίντεο με την κορούλα της!

Τα συγκινητικά της λόγια - Τα πόσα κλείνει;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Ελεονώρα Μελέτη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεονώρα Μελέτη γιορτάζει σήμερα τα 48α γενέθλιά της, λαμβάνοντας πολλές ευχές.
  • Μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο με την κόρη της, Αλεξάνδρα, αποτυπώνοντας τη μητρική αγάπη.
  • Συνδύασε τη γέννησή της με τη μητρότητα, εκφράζοντας συναισθηματικά την πορεία της ζωής της.
  • Η Αλεξάνδρα είναι καρπός του έρωτά της με τον Θοδωρή Μαροσούλη, γεννημένη τον Απρίλιο του 2018.
  • Η Μελέτη διατηρεί την οικογενειακή της ζωή ιδιωτική, μοιράζοντας επιλεγμένα στιγμιότυπα.

Γενέθλια έχει σήμερα η Ελεονώρα Μελέτη, υποδεχόμενη από νωρίς δεκάδες ευχές για τη νέα χρονιά που ξεκινά στη ζωή της. Ανάμεσα στις πολυάριθμες εκδηλώσεις αγάπης και τα μηνύματα από φίλους, συνεργάτες και followers, όμως η πιο ξεχωριστή και ουσιαστική στιγμή της ημέρας ήταν εκείνη που επέλεξε να μοιραστεί η ίδια η παρουσιάστρια κι ευρωβουλευτής μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Ελεονώρα Μελέτη: Τα γενέθλια και το τρυφερό βίντεο με την κορούλα της!

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό insta story, η Ελεονώρα εμφανίζεται σε μια σπάνια, απόλυτα αυθόρμητη στιγμή οικογενειακής θαλπωρής, κρατώντας στην αγκαλιά της την πολυαγαπημένη της κόρη, Αλεξάνδρα. Με το πρόσωπό της να αστράφτει από ευτυχία, η γνωστή δημοσιογράφος γεμίζει το παιδί της με στοργικά χάδια και ασταμάτητα φιλιά, αποτυπώνοντας με τον πιο αληθινό τρόπο το μεγαλείο της μητρικής αγάπης. 

Ελεονώρα Μελέτη: Απαθανατίζει τη μικρή Αλεξάνδρα με τη σχολική της τσάντα

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 48 ετών της, η παρουσιάστρια θέλησε να κάνει έναν βαθιά συναισθηματικό παραλληλισμό ανάμεσα στη μέρα που ήρθε η ίδια στον κόσμο και στη ζωή που αξιώθηκε να δημιουργήσει χρόνια αργότερα ως μητέρα. Η σκέψη της ταξίδεψε πίσω στον χρόνο, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν σε μια φράση που άγγιξε τις καρδιές των διαδικτυακών της φίλων. Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πού να ήξερα 48 χρόνια πριν που ήμουν δύο ωρών, ότι 48 χρόνια μετά θα ρούφαγα στα φιλιά τη μοναδική μου».

Ελεονώρα Μελέτη: Τα γενέθλια και το τρυφερό βίντεο με την κορούλα της!

Η μικρή Αλεξάνδρα είναι ο καρπός του έρωτά της με τον επιχειρηματία Θοδωρή Μαροσούλη. Το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη του στον κόσμο τον Απρίλιο του 2018, ένα γεγονός που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά τους και επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης έχουν επιλέξει συνειδητά να διατηρούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την υπερβολική έκθεση, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα της μικρής.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram)

Ωστόσο, κατά διαστήματα, η παρουσιάστρια μοιράζεται επιλεγμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, αφήνοντας να φανεί η βαθιά και μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με την κόρη της. Μάλιστα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, με αφορμή την επιστροφή της Αλεξάνδρας στα σχολικά έδρανα, η Ελεονώρα Μελέτη είχε προχωρήσει σε μια ακόμη τρυφερή ανάρτηση, σχολιάζοντας το πόσο ανεπαίσθητα και γρήγορα κυλάει ο χρόνος, μεταμορφώνοντας τα παιδιά από μωρά σε ανεξάρτητες προσωπικότητες. Η σημερινή ημέρα των γενεθλίων της στάθηκε άλλη μια αφορμή για να υπενθυμίσει στους ακολούθους της πως το πολυτιμότερο δώρο της ζωής της παραμένει η μητρότητα.

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