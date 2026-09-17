Tο ερώτημα της επόμενης ημέρας μπαίνει ήδη στο πολιτικό τραπέζι, καθώς οι δημοσκοπήσεις δεν αφήνουν περιθώρια για εύκολα συμπεράσματα γύρω από την κυβερνητική αυτοδυναμία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κρατήσει τους ψηφοφόρους σε εγρήγορση, ενώ από την άλλη πλευρά τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανοίγουν, με διαφορετικούς όρους, τη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει μετά την κάλπη

Σταθερές οι ισορροπίες σε δύο νέες δημοσκοπησεις

Αμετακίνητη παραμένει η εικόνα στην κορυφή της δημοσκοπικής κούρσας, με ΝΔ, ΕΛ.ΑΣ. και ΠΑΣΟΚ να διατηρούν τις ίδιες θέσεις και στις δύο νέες μετρήσεις. Η Opinion καταγράφει στην εκτίμηση ψήφου 31% για τη ΝΔ, 15,9% για την ΕΛ.ΑΣ. και 12,1% για το ΠΑΣΟΚ, ενώ και η Pulse κινείται στην ίδια γενική εικόνα.

Κοινός παρονομαστής και στις δύο μετρήσεις είναι ότι η ΝΔ, παρά την πρωτιά της, παραμένει κάτω από το όριο που απαιτείται για την αυτοδυναμία, ενω μικρή άνοδο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στη τριτη θέση .

Κ. Μητσοτάκης: Να μην αντιμετωπίζουμε τους πολίτες με υπεροψία

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ποντάρει στα πολιτικά διλήμματα επιδιώκοντας να ξορκίσει τη χαλαρή ψήφο.

«Πρέπει να σέβεσαι τον πελάτη. Και εμείς να σεβόμαστε τους πολίτες, να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία και να μην θεωρούμε κανέναν δεδομένο. Και εμείς δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν δεδομένο και να θεωρούμε εαυτούς αναντικατάστατους» επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ν. Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να κάνουμε την πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απορρίπτει τα σενάρια ακυβερνησίας και επιμένει στη πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή που επιδιώκει

«Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση» τόνισε από την πλευρά της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Άννα Παπαδοπούλου.

Την ίδια ώρα στα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης αναζωπυρώνεται η κουβέντα για τις πολιτικές συνεργασίες