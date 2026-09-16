Όλες οι διατάξεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος «πήραν» το διαβατήριο για την επόμενη -αναθεωρητική Βουλή αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων.

15 τουλάχιστον διατάξεις συγκέντρωσαν από 36 έως και 40 «παρών» και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συναίνεσης από πολιτικές δυνάμεις που θα εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή.

Μεταξύ των διατάξεων με αρκετά «παρών» είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά ΑΕΙ, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, το άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές, το άρθρο 21 για την οικογένεια και τη στέγαση, το άρθρο 51 για την επιστολική ψήφο.

Το αποτέλεσμα της 2ης ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Νέο 'Αρθρο 5β για την τεχνητή νοημοσύνη

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161 ΟΧΙ: 95 ΠΑΡΩΝ 37

1η ψηφοφορία-NAI: 161 ΟΧΙ: 94 ΠΑΡΩΝ: 39

'Αρθρο 14, για τη διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160 ΟΧΙ: 95 ΠΑΡΩΝ: 38

1η ψηφοφορία-NAI: 160 ΟΧΙ: 94 ΠΑΡΩΝ: 40

'Αρθρο 16: για τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 95, ΠΑΡΩΝ: 38

1η ψηφοφορία-NAI: 160 ΟΧΙ: 93 ΠΑΡΩΝ: 41

'Αρθρο 17: Προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας, αλλά της περιουσίας. Αποζημίωση για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση. Δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (δυναμική πολεοδομία). Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161, ΟΧΙ: 95, ΠΑΡΩΝ: 37

1η ψηφοφορία-NAI: 161 ΟΧΙ: 94 ΠΑΡΩΝ: 39

Αρθρο 21: Κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161, ΟΧΙ: 95, ΠΑΡΩΝ: 37

1η ψηφοφορία-NAI: 161 ΟΧΙ: 94 ΠΑΡΩΝ: 39

'Αρθρο 24: «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 95, ΠΑΡΩΝ: 40

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 94 ΠΑΡΩΝ: 42

'Αρθρο 29: Αρχές δημοκρατικής λειτουργίας στα κόμματα

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 98, ΠΑΡΩΝ: 37

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 96 ΠΑΡΩΝ: 39

'Αρθρο 30 παρ.1: Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 134, ΠΑΡΩΝ: 1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 135 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 30 παρ.5: «Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.».

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 133, ΠΑΡΩΝ: 2

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 135 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 41 παρ.2: «Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας, διάλυση με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 2

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 41 παρ.5: Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Διάλυση με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 2

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 44 παρ. 2: Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161, ΟΧΙ: 96, ΠΑΡΩΝ: 36

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161 ΟΧΙ: 95 ΠΑΡΩΝ: 38

'Αρθρο 47 παρ.3: Κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ:160 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 47 παρ.4: Κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160 ΟΧΙ: 132 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 51 παρ.4: Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 97, ΠΑΡΩΝ: 37

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 95 ΠΑΡΩΝ: 40

'Αρθρο 54 παρ. 1: Εκλογικό σύστημα που να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 135, ΠΑΡΩΝ: 0

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 135 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 54 παρ.3: : Εκλογικό σύστημα που να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 135, ΠΑΡΩΝ: 0

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 135 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 56: Μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 133, ΠΑΡΩΝ:1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 134 ΠΑΡΩΝ: 1

'

Αρθρο 57: «Μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 133, ΠΑΡΩΝ:1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 134 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 60: Θωράκιση θεσμικού ρόλου του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 0

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 0

'Αρθρο 73 παρ.1: Συνταγματική κατοχύρωση αρχών καλής νομοθέτησης:

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 0

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 0

'Αρθρο 77 νέα παρ.3: Δυνατότητα παραπομπής ζητημάτων αντισυνταγματικότητας του νόμου μετά την ψήφιση και πριν από τη δημοσίευσή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή τη Βουλή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να παραπέμπει έως ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο ανά βουλευτική σύνοδο.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ:1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 1

'

Αρθρο 78 παρ.2: Φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 0

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 0

'Αρθρο 78 νέα παρ.6 : Μπορεί να παρέχονται κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές για την εθνική οικονομία ιδιωτικές επενδύσεις.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 79: Ο προϋπολογισμός οφείλει να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ:1

'Αρθρο 82: Ετήσια έγκριση Ενιαίου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του επόμενου έτους

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ:132, ΠΑΡΩΝ: 2

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 86: Διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση της διαβίβασης των οποιωνδήποτε στοιχείων «αμελλητί» στη Βουλής, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 'Ασκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση της Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 96, ΠΑΡΩΝ:38

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 95 ΠΑΡΩΝ: 40

'Αρθρο 89: Επιτρέπεται η ανάθεση ειδικών διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με απόφαση της Βουλής.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 96, ΠΑΡΩΝ: 37

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160 ΟΧΙ: 95 ΠΑΡΩΝ: 39

'Αρθρο 90 παρ.5: Προαγωγές στις θέσεις των ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 94, ΠΑΡΩΝ: 40

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 93 ΠΑΡΩΝ: 42

'Αρθρο 97: Κατάργηση της ειδικής πρόβλεψης ως προς την εκδίκαση των πολιτικών εγκλημάτων από μικτά ορκωτά δικαστήρια.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 134, ΠΑΡΩΝ: 1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 135 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 99: Κατάργηση του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 133, ΠΑΡΩΝ: 1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 134 ΠΑΡΩΝ: 1

'Αρθρο 100: Πρόβλεψη της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας για ψηφισμένο νομοσχέδιο κ.ά.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 2

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 101 παρ.3: «Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων κ.ά.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 2

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 101 νέα παρ.5: Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 2

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 159 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 2

'Αρθρο 101 Α: Επιλογή Προέδρων και Μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 98, ΠΑΡΩΝ: 37

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 96 ΠΑΡΩΝ: 40

'Αρθρο 102: Νόμος καθορίζει τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι έως δύο.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 95, ΠΑΡΩΝ: 38

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 160 ΟΧΙ: 95 ΠΑΡΩΝ: 39

'Αρθρο 103: Υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161, ΟΧΙ: 132, ΠΑΡΩΝ: 0

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 161 ΟΧΙ: 133 ΠΑΡΩΝ: 0

'Αρθρο 118: Νέα μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή των αναθεωρημένων παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 30 ως προς τον ήδη υπηρετούντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.». (σημ: αν η μια και εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν «περάσει» τότε δεν έχει λόγο να παραμείνει στις προτεινόμενες αναθεωρητέες και το άρθρο 118).

2η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158, ΟΧΙ: 134, ΠΑΡΩΝ:1

1η ψηφοφορία-ΝΑΙ: 158 ΟΧΙ: 135 ΠΑΡΩΝ: 1

