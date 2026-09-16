Ελένη Γιαννατσούλια για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν μια κατηγορία μόνος του»

Όσα είπε η στιχουρχός των μεγάλων επιτυχιών του τραγουδιστή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Γιαννατσούλια μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή «Στούντιο 4», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του.
  • Ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης ήταν μοναχικός και συναισθηματικός, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό τραγούδι.
  • Η απώλεια του Μαζωνάκη προκάλεσε πάνδημη θλίψη και συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.
  • Η Γιαννατσούλια τόνισε τη σημασία του στίχου και της καινοτομίας στη δισκογραφία του Μαζωνάκη.
  • Η χημεία του Μαζωνάκη με το κοινό ήταν μοναδική, με χαρακτηριστική αλληλεπίδραση κατά τις εμφανίσεις του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει ζωντανός στην καρδιά και τις μνήμες των δικών του ανθρώπων.

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Στην εκπομπή «Στούντιο 4» προβλήθηκε η συνέντευξη της Ελένης Γιαννατσούλια, η οποία, βαθιά φορτισμένη συναισθηματικά, μίλησε για τον αγαπημένο τραγουδιστή αποκαλύπτοντας πτυχές του χαρακτήρα του που ελάχιστοι γνώριζαν. Η σπουδαία στιχουργός, που σφράγισε με τις επιτυχίες της την καριέρα του, μία εξ αυτών το ζεϊμπέκικο «Ώρες Μικρές», σκιαγράφησε το πορτρέτο ενός χαρισματικού αλλά ταυτόχρονα μοναχικού ανθρώπου.

«Είμαι συντετριμμένη από την απώλειά του»

Η γνωστή δημιουργός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, περιγράφοντας την προσωπικότητα του καλλιτέχνη:

«Είμαι πολύ συντετριμμένη από την απώλειά του. Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό και χαρισματικό πρόσωπο. Ως άνθρωπος ήταν εκ βαθέων μοναχικός και πάρα πολύ συναισθηματικός - θα έλεγα δυσανάλογα συναισθηματικός με κριτήριο τον μέσο όρο.»

Στη συνέχεια, η Ελένη Γιαννατσούλια αναφέρθηκε στο τεράστιο κενό που αφήνει η απουσία του στο ελληνικό πεντάγραμμο, αλλά και στον αδόκητο χαμό του που σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο: 

«Ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης. Πρόκειται για μια βαρύνουσα απώλεια για το ελληνικό τραγούδι. Είναι χαρακτηριστική η πάνδημη συγκίνηση που προκάλεσε ο χαμός του, ειδικά υπό τις συνθήκες που έγινε. Διαμόρφωσε τη δική του προσωπική σχολή στη δισκογραφία. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Έδινε τεράστια σημασία στον στίχο και τα μηνύματα των τραγουδιών. Ήταν ανήσυχη φύση, πρωτοπορούσε και δεν φοβόταν την καινοτομία.».

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Η Ελένη Γιαννατσούλια στο «Στούντιο 4» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Ελένη Γιαννατσούλια στο «Στούντιο 4» για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μαγική χημεία που ανέπτυσσε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον κόσμο πάνω στην πίστα, η οποία ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής εμφάνισης.

«Η ερμηνεία και η χροιά του έδιναν ώθηση στα τραγούδια. Αν δείτε βίντεο από το “Ώρες Μικρές”, είχε μια απίστευτη διαλεκτική με τον κόσμο. Τους έλεγε τον στίχο και τον επαναλάμβαναν, τον φώναζαν. Ήταν γεννημένος, πραγματικός καλλιτέχνης.»

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ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΤΣΟΥΛΙΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
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