Γνωστή Ελληνίδα: «Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να κάνω εκπομπή»

Όσα αποκάλυψε γνωστή τηλεοπτική διακοσμήτρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Φειδά δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει τη δουλειά της για να παρουσιάσει τηλεοπτική εκπομπή.
  • Προτεραιότητά της είναι η επαγγελματική της δραστηριότητα και θα ενδιαφερόταν για τηλεοπτικό πρότζεκτ μόνο αν σχετίζεται με το αντικείμενό της.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση της με την κόρη της, Διώνη, που διεκδικεί περισσότερο προσωπικό χώρο καθώς μεγαλώνει.
  • Η Σίσσυ Φειδά είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Ανδρίτσο και έχουν μία κόρη, τη Διώνη, που γεννήθηκε το 2016.
  • Είναι γνωστή από την εκπομπή 'Σπίτι από την Αρχή' και έχει συμμετάσχει σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές σχετικές με το design.

Δε σκοπεύει να αφήσει την επαγγελματική της δραστηριότητα για να παρουσιάσει τη δική της τηλεοπτική εκπομπή, ξεκαθάρισε η Σίσσυ Φειδά μιλώντας το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Νωρίς νωρίς με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. Η interior designer αναφέρθηκε τόσο στις προτάσεις που έχει δεχτεί για την τηλεόραση όσο και στη σχέση της με την κόρη της, Διώνη. 

Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι

Στην τοποθέτησή της για την πιθανότητα τηλεοπτικής επιστροφής, εξήγησε ότι οι συζητήσεις που έγιναν κατά καιρούς δεν αφορούσαν το επαγγελματικό της αντικείμενο. Όπως είπε, προτεραιότητά της παραμένει η δουλειά της και ένα πρότζεκτ στην τηλεόραση θα την ενδιέφερε μόνο αν είχε άμεση σύνδεση με αυτό που κάνει επαγγελματικά.

Γνωστή Ελληνίδα: «Δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να κάνω εκπομπή»

Τι είπε η Σίσσυ Φειδά για τις τηλεοπτικές προτάσεις

Όπως δήλωσε: «Κατά καιρούς έχουν γίνει συζητήσεις για πρότζεκτ στην τηλεόραση, τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά από το "Σπίτι από την Αρχή". Ήταν κυρίως σόου. Δεν ήταν προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον τομέα μου. Επειδή μπήκα στη τηλεόραση έχοντας ήδη μια πορεία στη δουλειά μου, δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια. Αυτό ήταν κάτι που υπήρχε για χρόνια. Μπήκα με φόβο στην τηλεόραση».

Συμπληρώνοντας τη θέση της για το τι θα μπορούσε να την οδηγήσει ξανά σε τηλεοπτικό πρότζεκτ, ανέφερε: «Ήθελα ό,τι κάνω να έχει σχέση με τη δουλειά μου. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο πρότζεκτ, που πραγματικά να μου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος για εμένα. Εγώ έχω ένα γραφείο αυτή τη στιγμή, το οποίο τώρα που μιλάμε τρέχει περίπου 13 πρότζεκτ. Έχω έρωτα με τη δουλειά μου. Όταν είμαι τόσο πωρωμένη, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό για να πάω να κάνω εκπομπή. Περνάγαμε 12-15 ώρες στα γυρίσματα. Οπότε δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να είναι και οι συνθήκες καλές».

Η Σίσσυ Φειδά παρουσίαζε την εκπομπή Σπίτι από την αρχή στον Alpha

Η Σίσσυ Φειδά παρουσίαζε την εκπομπή Σπίτι από την αρχή στον Alpha

Η σχέση με την κόρη της Διώνη και τα όρια στη δημοσιότητα

Η Σίσσυ Φειδά στάθηκε και στην καθημερινότητά της με την κόρη της, περιγράφοντας τον χαρακτήρα της κι εξηγώντας ότι όσο μεγαλώνει διεκδικεί περισσότερο τον προσωπικό της χώρο, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αναφορές της μητέρας της.

«Κάποιες φορές σηκώνομαι και δε θέλω να με βλέπω, κοιτάω για πλαστικούς»

Χαρακτηριστικά είπε: «Η κόρη μου είναι η χαρά της ζωής, έχει πολλή ενέργεια, είναι πολύ επικοινωνιακή και είναι ένα χαμογελαστό παιδί. Φέτος τελειώνει το δημοτικό και πλέον δεν με αφήνει να μιλάω για εκείνη. Πριν έναν χρόνο είχα πάει σε μια γιορτή της και όταν πήγα να την αγκαλιάσω έφυγε. Εκεί το κατάλαβα».

Αναφέρθηκε ακόμη και σε παλαιότερη συνέντευξή της για τη βαθιά σύνδεση που έχει με τη Διώνη, λέγοντας: «Βλέπω την κόρη μου και λιώνω. Κάθε μέρα έχω στιγμές συγκίνησης μαζί της. Όταν με δει στεναχωρημένη με ρωτάει τι έχω και μου λέει ‘σ’ αγαπάω’. Ήθελα από πάντα να αποκτήσω οικογένεια. Στην οικογένειά μας δεν είμαστε πολύ των εκπλήξεων, εκφράζουμε διαφορετικά την αγάπη και το ενδιαφέρον μας».

Ανάρτηση της Σίσσυς Φειδά με την κορούλα της Διώνη

Η οικογένεια της Σίσσυς Φειδά

Η Σίσσυ Φειδά έχει δημιουργήσει οικογένεια με τον Γιώργο Ανδρίτσο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2014 στη Μύκονο, έπειτα από πολυετή κοινή πορεία, ενώ το 2016 απέκτησαν την κόρη τους, Διώνη, η οποία γεννήθηκε το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς.

Συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη δραστηριότητά της ως διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, καταφέρνοντας να συνδέσει το όνομά της με επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές γύρω από το design και την ανακαίνιση.

Η πιο χαρακτηριστική και δημοφιλής στιγμή της τηλεοπτικής της διαδρομής ήταν η παρουσίαση της εκπομπής Σπίτι από την Αρχή στον Alpha το 2010. Στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, αναλάμβανε μαζί με την ομάδα της την πλήρη ανακατασκευή και διακόσμηση κατοικιών για οικογένειες που είχαν ανάγκη, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική παρέμβαση με μια έντονα κοινωνική και συναισθηματική διάσταση. Παράλληλα, μέσα από τον ίδιο σταθμό συμμετείχε και στο project Άλλαξέ το, το οποίο επικεντρωνόταν σε πιο άμεσες μεταμορφώσεις χώρων, ενώ αργότερα παρουσίασε και την εκπομπή Life & Space στον ΣΚΑΪ.

Κατά τη διάρκεια των ετών, η παρουσία της στη μικρή οθόνη συμπληρώθηκε από τακτικές εμφανίσεις σε δημοφιλείς πρωινές και ψυχαγωγικές εκπομπές ως προσκεκλημένη ή ειδική συνεργάτιδα, όπου μοιραζόταν χρηστικές συμβουλές διακόσμησης.

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ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ,
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ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
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