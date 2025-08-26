Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι

Στη Μύκονο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Σίσσυ Φειδά και ο σύζυγός της Γιώργος Ανδρίτσος.

Εκεί τούς τσάκωσε ο φωτογραφικός φακός σε μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους σε παραλία του νησιού. Οι δυο τους άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική τους ζωή.

Για τη βόλτα της στην παραλία η Σίσσυ Φειδά επέλεξε ολόσωμο μαύρο μαγιό με άνοιγμα, ψάθινο καπέλο και παρεό στην υπέροχη απόχρωση του καμένου πορτοκαλί - καφέ.

Δες τις φωτογραφίες του ζευγαριού από παραλία της Μυκόνου:



Γιώργος Ανδρίτσος - Σίσσυ Φειδά/ NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ Γιώργος Ανδρίτσος - Σίσσυ Φειδά/ NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Σίσσυ Φειδά και ο Γιώργος Ανδρίτσος παντρεύτηκαν στη Μύκονο τον Οκτώβριο του 2014 με κουμπάρους τον συνέταιρο του γαμπρού, Γιώργο Δραγουμάνο και τον τότε Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, και έχουν αποκτήσει μια κόρη. Εκ τότε οι φορές που τους έχουμε δει μαζί σε δημόσιες εμφανίσεις είναι ελάχιστες.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της η Σίσσυ Φειδά είχε ερωτηθεί για τη διαφορά ηλικίας τους, με εκείνη να απαντά, «Η σχέση με τον σύζυγό μου φαντάζομαι ότι είναι όπως οι περισσότερες, με τα πάνω της και τα κάτω της, δεν μπορώ να το διαχωρίσω με θέμα τις ηλικίες. Δεν με άγχωνε η διαφορά ηλικίας. Κάποια στιγμή τον ρώτησα για το πώς θα το πάρουν οι γονείς του και αμέσως απάντησε πως δεν τους αφορά».