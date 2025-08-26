Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι

Το stylish beac look της Σίσσυς Φειδά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 14:48 Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του - Όλη η διαδικασία
26.08.25 , 14:13 O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
26.08.25 , 14:02 Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη ο 40χρονος εγκαυματίας
26.08.25 , 13:28 Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
26.08.25 , 13:17 Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα να κάνω και κατινιές, αλλά κρατιέμαι»
26.08.25 , 13:14 H πιο ρομαντική πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου
26.08.25 , 12:56 Παγιδευμένη σε δωμάτιο σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της
26.08.25 , 12:39 Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
26.08.25 , 12:31 Βόλος: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητά ο 40χρονος
26.08.25 , 12:25 Παντρεύονται Πάνος Καλίδης και Λεάννα Μάρκογλου!
26.08.25 , 12:12 Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη - Το ΚΥ δεν είχε οδηγό για ασθενοφόρο
26.08.25 , 11:14 Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι
26.08.25 , 11:08 Καισαριανή: Βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά σε κάδο απορριμμάτων
26.08.25 , 10:26 Καιρός: Έρχεται κύμα ζέστης από την Ιταλία - Πότε θα βρέξει και πού
26.08.25 , 10:20 Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο – Νεκροί και 5 δημοσιογράφοι
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Άννα Μπουσδούκου - Ανδρέας Δρακόπουλος: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Βαφτίζουν τον γιο τους στη Μύκονο
Λάλος - Λαμπροπούλου: Ερωτευμένοι στα γυρίσματα της νέας τους σειράς
Παγιδευμένη σε δωμάτιο σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Σίσσυ Φειδά: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση»/ ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Μύκονο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Σίσσυ Φειδά και ο σύζυγός της Γιώργος Ανδρίτσος.

Εκεί τούς τσάκωσε ο φωτογραφικός φακός σε μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους σε παραλία του νησιού. Οι δυο τους άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική τους ζωή.

Για τη βόλτα της στην παραλία η Σίσσυ Φειδά επέλεξε ολόσωμο μαύρο μαγιό με άνοιγμα, ψάθινο καπέλο και παρεό στην υπέροχη απόχρωση του καμένου πορτοκαλί - καφέ.

Δες τις φωτογραφίες του ζευγαριού από παραλία της Μυκόνου:

Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι
Γιώργος Ανδρίτσος - Σίσσυ Φειδά/ NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι

Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι

Σίσσυ Φειδά - Γιώργος Ανδρίτσος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι

Η Σίσσυ Φειδά και ο Γιώργος Ανδρίτσος παντρεύτηκαν στη Μύκονο τον Οκτώβριο του 2014 με κουμπάρους τον συνέταιρο του γαμπρού, Γιώργο Δραγουμάνο και τον τότε Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, και έχουν αποκτήσει μια κόρη. Εκ τότε οι φορές που τους έχουμε δει μαζί σε δημόσιες εμφανίσεις είναι ελάχιστες. 

Σε παλαιότερες δηλώσεις της η Σίσσυ Φειδά είχε ερωτηθεί για τη διαφορά ηλικίας τους, με εκείνη να απαντά, «Η σχέση με τον σύζυγό μου φαντάζομαι ότι είναι όπως οι περισσότερες, με τα πάνω της και τα κάτω της, δεν μπορώ να το διαχωρίσω με θέμα τις ηλικίες. Δεν με άγχωνε η διαφορά ηλικίας. Κάποια στιγμή τον ρώτησα για το πώς θα το πάρουν οι γονείς του και αμέσως απάντησε πως δεν τους αφορά».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ,
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top