Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»

Τι απαντούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ για τους γιατρούς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ καταγγέλλουν προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών από τους γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι διασώστες του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησαν απινιδωτή για να επαναφέρουν τον τραγουδιστή.
  • Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης ήταν άσφυγμος και σε ανακοπή όταν έφτασαν οι διασώστες.
  • Η μεταφορά του Μαζωνάκη έγινε σε καρέκλα λόγω περιορισμών του ασανσέρ, ενώ το φορείο ήταν διαθέσιμο.
  • Οι διασώστες ακολούθησαν τα πρωτόκολλα, υποστηρίζοντας ότι αν οι γιατροί είχαν ενεργήσει σωστά, ο Μαζωνάκης μπορεί να είχε σωθεί.

Τη δική τους απάντηση στις αιχμές που, φέρονται να άφησαν εναντίον τους οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ.

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Με ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών στους διασώστες για την εξέλιξη του περιστατικού και υποστηρίζουν ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ επιχείρησε να επαναφέρει στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Βολές εναντίον των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξαπέλυσαν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ

Βολές εναντίον των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξαπέλυσαν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ

Στο δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα αναφέρουν:

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους διασώστες του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα».

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Στην ίδια ανακοίνωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ υποστηρίζουν:

«Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».

Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ υποστηρίζουν ότι έγινε προσπάθεια από τους γιατρούς μετακύλισης των ευθυνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ υποστηρίζουν ότι έγινε προσπάθεια από τους γιατρούς μετακύλισης των ευθυνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ για την άφιξη των διασωστών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων, όταν οι διασώστες ανέβηκαν στο ιατρείο, βρήκαν τον γιατρό να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη με το ένα χέρι, ενώ ο τραγουδιστής φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε ημικαθιστή θέση.

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Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι οι διασώστες πραγματοποίησαν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ στην προσπάθειά τους να τον επαναφέρουν.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ υποστηρίζουν ότι έκαναν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη στην προσπάθειά τους να τον επαναφέρουν

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ υποστηρίζουν ότι έκαναν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη στην προσπάθειά τους να τον επαναφέρουν

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τοποθέτησαν λαρυγγική μάσκα, χρησιμοποίησαν ασκό Ambu για την οξυγόνωση και έκαναν χρήση απινιδωτή.

Όσον αφορά στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκαν οι γιατροί για την έλλειψη φορείου, τονίζουν ότι η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε σε καρέκλα γιατί το ασανσέρ του κτιρίου ήταν παλαιού τύπου και δε χωρούσε το φορείο. Το φορείο ωστόσο υπήρχε και περίμενε ακριβώς έξω από το ασθενοφόρο. 

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Θάνατος Μαζωνάκη: «Αν είχαν κάνει, ό,τι έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ ο Μαζωνάκης μπορεί να είχε σωθεί»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star υποστήριξε ότι οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε ένα επείγον περιστατικό και ιδιαίτερα σε περίπτωση ανακοπής.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στου ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο είδαν τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη με το ένα χέρι

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στου ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο είδαν τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη με το ένα χέρι

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«Εδώ προσπαθούν να ρίξουν ευθύνες στους διασώστες. Εμείς φτάσαμε σε 3 με 4 λεπτά. Οι διασώστες πήραν όλα τα απαραίτητα που χρειάζονταν για ένα επείγον περιστατικό και ειδικά ανακοπή. Πήραν μαζί τους τον απινιδωτή, οξυγόνο, λαρυγγική μάσκα. Ανέβηκαν επάνω, είδαν έναν ασθενή χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι σε μια θέση επικλινή 
και όχι οριζόντια όπως προβλέπεται, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει ΚΑΡΠΑ και έναν γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι», είπε ο κ. Μαθιόπουλος.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Όταν έφτασαν οι διασώστες ήταν σε ανακοπή»

Ο κ. Μαθιόπουλος τόνισε επίσης ότι όταν έφτασαν οι διασώστες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο τραγουδιστής ήταν άσφυγμος.

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«Όταν έφτασαν ήταν σε μυδρίαση, άσφυγμος, σε ανακοπή».

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, όταν οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν άσφυγμος, σε ανακοπή

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, όταν οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν άσφυγμος, σε ανακοπή

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ υποστήριξε ότι οι διασώστες δεν μπορούσαν να μεταφέρουν απλώς τον ασθενή, αλλά όφειλαν πρώτα να εφαρμόσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο σημείο.

«Εμείς δεν πηγαίνουμε στο σημείο για να μεταφέρουμε έναν ασθενή όταν είναι σε ανακοπή. Πρώτα εφαρμόζουμε στο σημείο το πρωτόκολλο που προβλέπεται, γιατί αν έχει μια πιθανότητα να πάρει εμπρός να αναταχθεί ο ασθενής, εκείνη τη στιγμή μπορεί να γίνει δικός μας», είπε.

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«Αν είχαν κάνει αυτό που έκαναν οι διασώστες όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα έγινε ανακοπή, αν το είχαν κάνει αυτό, μπορεί να είχε επανέλθει», κατέληξε ο κ. Μαθιόπουλος.
 

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