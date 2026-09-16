Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται σιγά σιγά για τον τρόπο που η γιατρός της Καρνεάδου, που είχε αναλάβει να υποβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε πλασμαφαίρεση, χειρίστηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε τραβήξει την ώρα που ήταν ακόμη συνδεδεμένος στο μηχάνημα σε «γιατρό - υπνωτιστή». Την κίνηση αυτή «ξεσκέπασαν» τα ψηφιακά ίχνη που εντοπίστηκαν από τις Αρχές.

Ο ρόλος του συγκεκριμένου ανθρώπου στην υπόθεση έχει μπει πλέον στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ εξετάζεται ποια ήταν η σχέση του τόσο με τους κατηγορούμενους γιατρούς, όσο και με τον εκλιπόντα. Σγκεκριμένα, ερευνάται αν ο «γιατρός - υπνωτιστής» ήταν ο μεσάζοντας που έφερε σε επαφή τον τραγουδιστή με τη γιατρό.

Η γιατρός στην Ευελπίδων / Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Μαζωνάκης: Τι αποτυπώνει η φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός

Στη χθεσινή της απολογία, η γιατρός παραδέχθηκε πως τράβηξε τη φωτογραφία αυτή και επίσης τόνισε ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Δεν υπέδειξε τον παραλήπτη της φωτογραφίας παρά μόνο είπε ότι δεν ήταν ο σύζυγός της.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία ρίχνουν φως στο τι ακριβώς φωτογράφισε η γιατρός. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στη φωτογραφία, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής με το επίμαχο μηχάνημα σε λειτουργία. Φορούσε κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι και ήταν σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα. Τα μάτια του ήταν κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Από τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, φαίνεται πως η φωτογραφία τραβήχθηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:45:22 τραβήχτηκε και μια δεύτερη φωτογραφία. Και αυτό το αρχεία βρέθηκε να έχει διαγραφεί, όμως ανακτήθηκε. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε εμφάνισή του στο «Anodos» το 2010 / NDP PHOTO

Μαζωνάκης: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του ΙΣΑ

O Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ΙΣΑ έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολωνακίου.

Η έρευνα διατάχθηκε με αφορμή τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενέργειες τους με δεδομένο ότι η γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης ζητείται έρευνα σε βάθος πενταετίας για τον ΙΣΑ και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες.