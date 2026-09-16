Λίγο πριν επιστρέψει στην καθημερινότητα του πλατό, η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε με τους συνεργάτες της για ένα όμορφο βραδινό φαγητό.

Η παρουσιάστρια συναντήθηκε με φίλους και συνεργάτες το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα εστιατόρια του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και απόλαυσαν ένα υπέροχο dinner.

Στην παρέα ήταν και η Μαίρη Αυγερινοπούλου, το νέο πρόσωπο που εντάσσεται φέτος στην ομάδα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, ενώ όλοι μαζί χαλάρωσαν και συζήτησαν πιο χαλαρά, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε μάλιστα να καλωσορίσει τη Μαίρη και δημόσια μέσα από ένα Instagram Story, γράφοντας: «Φέτος η ομάδα μας μεγαλώνει με μια εξαιρετική και αγαπημένη συνάδελφο. Μαίρη μας, καλώς ήρθες».

Η παρουσιάστρια πέρασε φέτος το πρώτο της καλοκαίρι με τη μικρή Ξένια. Ανέβαζε συχνά φωτοραφίες από τις διακοπές τους, υπογραμμίζοντας πόσο απολάμβανε τις στιγμές με την κόρη της. Μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή ταξίδεψαν στη Μύκονο, την Πάρο και τη Νάξο. Μάλιστα, η οικογένεια πραγματοποίησε και το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό. Το τέλος των καλοκαιρινών τους διακοπώς το πέρασαν στο Παρίσι, έναν προορισμό που η παρουσιάστρια αγαπά πολύ.