Ελαικομικό Μητρώο: Παράταση στις υποχρεωτικές δηλώσεις για τη συγκομιδή

Από πότε ξεκινά η επιβολή προστίμων

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Ελαιοπαραγωγοί και ελαιοκομικό μητρώο / ERT (αρχείου)

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Νέα παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή των δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου στο ελαιοκομικό μητρώο δίνεται στους παραγωγούς, μεταθέτοντας τη για την 1η Οκτώβρη 2027. Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις δε θα ενεργοποιηθούν πριν την 1η Οκτώβρη 2028. 

Η αλλαγή αυτή τροποποιεί το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί για το νέο σύστημα και δίνει περισσότερο χρόνο στους ελαιοπαραγωγούς, ώστε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. Η σχετική απόφαση εντάσσεται στη σταδιακή εφαρμογή του συστήματος καταγραφής της συγκομιδής και αφορά τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων. 

Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων

Η προθεσμία μετατίθεται έναν χρόνο πίσω (από την 1η Οκτώβρη 2026 για την 1η Οκτώβρη 2027) και είναι ιδιαίτερα σημαντική με τη δήλωση συγκομιδής να αποτελεί μια νέα διοικητική διαδικασία που συνδέεται με την ψηφιακή καταγραφή της ελαιοπαραγωγής. Στόχος του συστήματος είναι να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την παραγωγή ελαιοκάρπου, από το χωράφι μέχρι την παράδοση στο ελαιοτριβείο ή τη μονάδα επεξεργασίας. 

Η δήλωση συγκομιδής συνδέεται με τα στοιχεία της ελαιοκομικής εκμετάλλευσης, επομένως οι παραγωγοί θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα των δεδομένων που αφορούν τα ελαιοτεμάχια, τις ποικιλίες και τα στοιχεία της παραγωγής. 

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Ελαικομικό Μητρώο: Μετατίθενται για την 1η Οκτώβρη του 2028 τα πρόστιμα 

Παρότι η υποχρεωτική εφαρμογή της δήλωσης μεταφέρεται στην 1η Οκτώρη 2027, οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν πρόκειται να επιβληθούν πριν την 1η Οκτώβρη 2028. Έτσι, οι παραγωγοί θα έχουν στη διάθεσή τους χρόνο για να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα. 

Για τους ελαιοπαραγωγούς, επομένως, το διάστημα που μεσολαβεί μπορεί να λειτουργήσει ως περίοδος προετοιμασίας. 

Τα πρόστιμα:

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) προβλέπεται να ελέγχουν κάθε χρόνο δείγμα τουλάχιστον 5% των δηλώσεων. Για ανακριβή αριθμό δέντρων προβλέπεται πρόστιμο 60 ευρώ ανά ελαιόδενδρο διαφοράς. Για ανακριβή ποσότητα ελαιοκάρπου προβλέπονται 60 ευρώ ανά 100 κιλά για ελαιοποίηση και 150 ευρώ ανά 100 κιλά για επιτραπέζια ελιά.

Για μη υποβολή δήλωσης προβλέπονται 100 ευρώ για εκμεταλλεύσεις 21–50 δέντρων, 500 ευρώ για 51–100, 1.000 ευρώ για 101–500, 3.000 ευρώ για 501–1.000 και 5.000 ευρώ για περισσότερα από 1.000 ελαιόδεντρα. Σε υποτροπή τα πρόστιμα αυξάνονται κατά 50%.

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Η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, μετά από εισήγηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανού, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι η υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, παρέχοντας στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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