Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μείνουν τελικά χωρίς χρηματοδότηση βρίσκονται έως και εννέα στους δέκα ιδιοκτήτες που έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς η μεγάλη ζήτηση απέχει σημαντικά από τις πραγματικές δυνατότητες του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες έχουν ήδη προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Ωστόσο, η βεβαίωση δεν αποτελεί απόφαση ένταξης ούτε εξασφαλίζει επιδότηση, αλλά συνιστά μόνο έναν πρώτο διοικητικό έλεγχο βάσει κυρίως φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων.
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