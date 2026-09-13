Η στιγμή που η σορός του τραγουδιστή φτάνει στην εκκλησία/ βίντεο star.gr

Η πιο σπαρακτική στιγμή της βραδιάς εκτυλίχθηκε μέσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όταν η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στην εκκλησία.

Ανάμεσα στο πλήθος και τους ήχους της βαθιάς συγκίνησης, ο πατέρας του τραγουδιστή δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον πόνο του μπροστά στο φέρετρο του παιδιού του.

Σπάραξε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη – Το τελευταίο «αντίο» στον γιο του/NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δακρυσμένος και συντετριμμένος, έμοιαζε να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αποχαιρετούσε τον γιο του. Μαζί με τη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη και τις δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω, προσπάθησαν να πλησιάσουν όσο περισσότερο μπορούσαν το φέρετρο, θέλοντας για λίγες ακόμη στιγμές να βρίσκονται κοντά του.

Ο σπαραγμός του πατέρα του ήταν εμφανής.

Σπάραξε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία/ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η οικογένεια του τραγουδιστή, βυθισμένη στο πένθος, δυσκολευόταν να αποχωριστεί τον αγαπημένο της άνθρωπο, με την ασφάλεια του χώρου να προσπαθεί διακριτικά να κρατήσει τους συγγενείς σε απόσταση, την ώρα που εκείνοι αναζητούσαν έναν τελευταίο τρόπο να τον αγγίξουν.

Η εικόνα ενός πατέρα που αποχαιρετούσε το παιδί του συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί. Μπροστά στο φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα λόγια έμοιαζαν φτωχά και η θλίψη της οικογένειας ήταν αδύνατο να κρυφτεί.

Την ίδια ώρα, έξω από τον ναό, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τη λαϊκή αγρυπνία. Θαυμαστές κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και μηνύματα αγάπης.

Όταν το φέρετρο πέρασε μπροστά από τον κόσμο, η συγκίνηση κορυφώθηκε.

Δάκρυα και σπαραγμός για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ βιντεο star.gr

Νέοι άνθρωποι ξέσπασαν σε κλάματα, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι αποχαιρετούσαν τον καλλιτέχνη με τα τραγούδια του οποίου μεγάλωσαν.

Μέσα όμως στον πόνο του πλήθους, ξεχώριζε ο ανείπωτος σπαραγμός μιας οικογένειας. Και πάνω απ’ όλα, η εικόνα ενός πατέρα που στεκόταν μπροστά στο φέρετρο του γιου του, προσπαθώντας να αποχαιρετήσει ένα κομμάτι της ζωής του που έφευγε για πάντα.

