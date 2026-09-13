Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του

Η εικόνα που συγκλόνισε στη λαϊκή αγρυπνία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.26 , 22:24 Κλήρωση Τζόκερ 13/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 8.100.000 ευρώ
13.09.26 , 22:16 Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του
13.09.26 , 22:01 Κηδεία Μαζωνάκη: Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος στην Αγία Τριάδα
13.09.26 , 21:48 Νίκος Ανδρουλάκης: «Είμαστε σε καμπή - Χρειάζεται αλλαγή πορείας»
13.09.26 , 21:19 «Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη
13.09.26 , 21:01 Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι προβλέπει ο νόμος για τη θανατηφόρο έκθεση
13.09.26 , 20:34 Κολωνός: I.X. παραβιάζει κόκκινο και πετά στον αέρα οδηγό μηχανής - Βίντεο
13.09.26 , 20:00 Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» 15 κρίσιμα λεπτά στο μοιραίο ιατρείο
13.09.26 , 19:41 Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η οικογένειά του στη λαϊκή αγρυπνία
13.09.26 , 19:29 Κηδεία Μαζωνάκη: Στην εκκλησία η σορός του - «Αθάνατος», φώναζε το πλήθος
13.09.26 , 19:18 Γαρμπή: «Η αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν μπαίνει σε ζυγαριά»
13.09.26 , 19:18 Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε δίπλα σε αυτοκίνητο στη γέφυρα της Λυκόβρυσης
13.09.26 , 18:46 XPENG: Έρχεται το ανθρωποειδές IRON
13.09.26 , 18:38 Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου
13.09.26 , 18:22 Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα
Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η οικογένειά του στη λαϊκή αγρυπνία
«Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Κηδεία Μαζωνάκη: Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος στην Αγία Τριάδα
Προπονητής σε ομάδα της Super League ο Τραϊανός Δέλλας;
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα
Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η στιγμή που η σορός του τραγουδιστή φτάνει στην εκκλησία/ βίντεο star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σπαρακτική στιγμή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια κατά την άφιξη της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο πατέρας του τραγουδιστή, δακρυσμένος και συντετριμμένος, δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απώλεια του γιου του.
  • Η οικογένεια, μαζί με τη μητέρα και τις αδελφές του, προσπαθούσε να πλησιάσει το φέρετρο για να είναι κοντά του.
  • Εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από τον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα.
  • Η εικόνα του πατέρα μπροστά στο φέρετρο συγκλόνισε τους παρευρισκόμενους, αναδεικνύοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας.

Η πιο σπαρακτική στιγμή της βραδιάς εκτυλίχθηκε μέσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όταν η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στην εκκλησία.

Ανάμεσα στο πλήθος και τους ήχους της βαθιάς συγκίνησης, ο πατέρας του τραγουδιστή δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον πόνο του μπροστά στο φέρετρο του παιδιού του.

Σπάραξε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη – Το τελευταίο «αντίο» στον γιο του/NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπάραξε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη – Το τελευταίο «αντίο» στον γιο του/NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

Δακρυσμένος και συντετριμμένος, έμοιαζε να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αποχαιρετούσε τον γιο του. Μαζί με τη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη και τις δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω, προσπάθησαν να πλησιάσουν όσο περισσότερο μπορούσαν το φέρετρο, θέλοντας για λίγες ακόμη στιγμές να βρίσκονται κοντά του.

Ο σπαραγμός του πατέρα του ήταν εμφανής.

Σπάραξε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία/ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπάραξε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία/ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η οικογένεια του τραγουδιστή, βυθισμένη στο πένθος, δυσκολευόταν να αποχωριστεί τον αγαπημένο της άνθρωπο, με την ασφάλεια του χώρου να προσπαθεί διακριτικά να κρατήσει τους συγγενείς σε απόσταση, την ώρα που εκείνοι αναζητούσαν έναν τελευταίο τρόπο να τον αγγίξουν.

Η εικόνα ενός πατέρα που αποχαιρετούσε το παιδί του συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί. Μπροστά στο φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα λόγια έμοιαζαν φτωχά και η θλίψη της οικογένειας ήταν αδύνατο να κρυφτεί.

Την ίδια ώρα, έξω από τον ναό, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τη λαϊκή αγρυπνία. Θαυμαστές κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και μηνύματα αγάπης.

Όταν το φέρετρο πέρασε μπροστά από τον κόσμο, η συγκίνηση κορυφώθηκε.

Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του

Δάκρυα και σπαραγμός για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ βιντεο star.gr

Νέοι άνθρωποι ξέσπασαν σε κλάματα, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι αποχαιρετούσαν τον καλλιτέχνη με τα τραγούδια του οποίου μεγάλωσαν.

Μέσα όμως στον πόνο του πλήθους, ξεχώριζε ο ανείπωτος σπαραγμός μιας οικογένειας. Και πάνω απ’ όλα, η εικόνα ενός πατέρα που στεκόταν μπροστά στο φέρετρο του γιου του, προσπαθώντας να αποχαιρετήσει ένα κομμάτι της ζωής του που έφευγε για πάντα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
«Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη
Γιωργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η οικογένειά του στη λαϊκή αγρυπνία
Μαζωνάκης: Στην Εκκλησία Η Σορός - Πλήθος Κόσμου Στη Νίκαια
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Στην εκκλησία η σορός του - «Αθάνατος», φώναζε το πλήθος
Καίτη Γαρμπή - Αντώνης Ρέμος
Celebrities & Gossip Νεα
Γαρμπή: «Η αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν μπαίνει σε ζυγαριά»
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα
Μαζωνάκης: Στη Νίκαια Το Star.gr - Τα Μηνύματα Θαυμαστών Του
Celebrities & Gossip Νεα
Στη Νίκαια το Star.gr για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα μηνύματα των θαυμαστών
Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή Για Τον Κόσμο Η Κηδεία
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του
Γιώργος Μαζωνάκης - Γιώργος Παυριανός
Celebrities & Gossip Νεα
Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Μαζωνάκη και δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο απ' τον πρώτο του βιολιστή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top