Μια φράση της Καίτης Γαρμπή στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στάθηκε αφορμή για σχόλια στα social media, με ορισμένους να τη συνδέουν με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη σκηνή της συναυλίας που πραγματοποιήθηκε για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην ελληνική δισκογραφία και μίλησε με θερμά λόγια για τον συνάδελφο και φίλο της, χαρακτηρίζοντάς τον «το καλύτερο παιδί της ημέρας και της νύχτας».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς μερίδα του κόσμου θεώρησε ότι τα λόγια της αποτελούσαν έμμεση αιχμή, την ώρα που ο καλλιτεχνικός κόσμος και το κοινό βρίσκονται ακόμη στη σκιά της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Καίτη Γαρμπή θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση, εξηγώντας πως η συγκίνηση για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή μπορεί να συνυπάρχει με τη χαρά και την περηφάνια για έναν άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.

«Χτες στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μέσα στο πένθος για την απώλεια του συναδέλφου μας και το δέος μπροστά σε 300.000 ανθρώπους, η μουσική έγινε η γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, αυτές τις ημέρες πραγματοποιήθηκαν συναυλίες και άνοιξαν νυχτερινά κέντρα, με τη μουσική να συνεχίζει να ακούγεται, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η συγκεκριμένη συναυλία ήταν δωρεάν για το κοινό και τους καλλιτέχνες και δεν είχε κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Η ίδια αναφέρθηκε και στα σχόλια που προέκυψαν μετά τη φράση της για τον Αντώνη Ρέμο, τονίζοντας πως δεν θεωρεί ότι η αγάπη και η εκτίμηση για έναν άνθρωπο μπορούν να αναιρούν τη θλίψη για κάποιον άλλον.

«Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι», τόνισε.

Η Καίτη Γαρμπή ξεκαθάρισε ακόμη πως η αναζήτηση «κακίας και εχθρότητας» ακόμη και μέσα σε μια περίοδο πένθους δεν τιμά τη μνήμη ενός ανθρώπου, κάνοντας λόγο για «νοσηρή ανθρωποφαγία».

Κλείνοντας, έδωσε τη δική της οπτική για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, όπου χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν μαζί και τραγούδησαν, σημειώνοντας πως η μουσική μπορεί να αποτελέσει έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού.

«Χτες, η βαθιά συλλογική συγκίνηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μια ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως ένας καλλιτέχνης που έζησε μέσα στη μουσική μπορεί να τιμηθεί και μέσα από αυτήν.