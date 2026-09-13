Μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1 ΚΕΜΕΦ) πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών στη Νάουσα.
Δένδιας: Στόχος oι 150.000 ενεργοί εθελοντές έφεδροι εντός πενταετίας
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α' Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».
Υπενθυμιζεται, ότι η αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».
Στόχος είναι, με την πλήρη εφαρμογή της «Ατζέντας 2030», σε βάθος πενταετίας να δημιουργηθεί μία ισχυρή αριθμητικά δύναμη 150.000 ενεργών εφέδρων, οι οποίοι, με μία ριζικά αναδιαμορφωμένη και τακτική εκπαίδευση, θα μπορούν να συντρέξουν άμεσα τους ήδη υπηρετούντες με θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις και το μόνιμο προσωπικό τους, ώστε να καλύψουν επαρκώς τις επιχειρησιακές ανάγκες για την αποτροπή κάθε απειλής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.