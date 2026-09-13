Μαζωνάκης: Έγγραφο αποκαλύπτει το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/9/2026)

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ιστορικό του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και η Τασούλα Παπανικολάου παρουσίασαν έγγραφο που προέκυψε από την αυτοψία της τριμελούς επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε την επομένη του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που εμφανίζονται καταγεγραμμένα στη μνήμη του μηχανήματος.

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Όπως πρώτο αποκάλυψε το Star, το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία 42 λεπτά. Στο ιστορικό φαίνεται και η ώρα που ξεκίνησε το μηχάνημα, 14:14:10 δευτερόλεπτα.

Μαζωνάκης: Έγγραφο αποκαλύπτει το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει και το ιστορικό σε αυτό το μηχάνημα, καθώς δείχνει ότι από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν γίνει συνολικά 10 θεραπείες πλασμαφαίρεσης σε διάφορους ασθενείς, οι οποίες διήρκησαν από μία ώρα και 37 λεπτά έως και τρεις ώρες.

Χαρακτηριστικά, στις 30 Αυγούστου φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν τρεις θεραπείες, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου καταγράφονται δύο. Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη λειτουργία του ιατρείου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Μαζωνάκης: Έγγραφο αποκαλύπτει το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Alpha 

Παράλληλα με το ιστορικό του μηχανήματος, νέες καταγγελίες πρώην ασθενών έρχονται να προσθέσουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση. Ένας άνδρας, μιλώντας για την εμπειρία της συζύγου του, κατήγγειλε ότι η γιατρός της είχε αναφέρει πως πάσχει από καρκίνο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η καταγγελία αυτή αποτελεί ισχυρισμό του συγκεκριμένου ανθρώπου και αναμένεται να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συγκεντρωθεί.

Στην ίδια υπόθεση καταγράφηκε ακόμη μία μαρτυρία, αυτή τη φορά από γυναίκα με καταγωγή από τη Ρωσία, η οποία ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και είχε υποβληθεί σε θεραπεία. «Είχα κάνει θεραπεία και πολλά μέλη της μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.

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Οι νέες καταγγελίες εξετάζονται παράλληλα με τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί για την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά της παραμονής του στο ιατρείο, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και όσα συνέβησαν πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν σε πανικό» - Τι θα υποστηρίξει η γιατρός

Οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, θα δώσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα.

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