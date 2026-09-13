Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Φράγκος σε ηλικία 90 ετών

Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

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Σε ηλικία 90 ετών πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου ο ηθοποιός Χρήστος Φράγκος, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτησή του στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην υποκριτική.

Δείτε την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα: 

Η κηδεία του Χρήστου Φράγκου θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στα Σπάτα, τον τόπο όπου γεννήθηκε και με τον οποίο παρέμεινε συνδεδεμένος σε όλη του τη ζωή.

Χρήστος Φράγκος: Η πορεία στο θέατρο και η τελευταία πράξη

Ο Χρήστος Φράγκος γεννήθηκε στα Σπάτα στις 10 Ιουλίου 1936 και σπούδασε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ανάμεσα στους σημαντικούς δασκάλους του ήταν ο Αλέξης Μινωτής, ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Θάνος Κωτσόπουλος και η Ελένη Χαλκούση.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε το 1964, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου, μεταξύ άλλων με τον Δημήτρη Ροντήρη και την Άννα Συνοδινού, συμμετέχοντας και σε περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του είχε η συνεργασία του με την Έλσα Βεργή. Οι δύο ηθοποιοί συνδέθηκαν επαγγελματικά και προσωπικά, ενώ ο Φράγκος παρέμεινε για πολλά χρόνια στο πλευρό της στο «Θέατρο Βεργή».

Παράλληλα, είχε συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους «Το Ουράνιο Τόξο», «Η Εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη», «Η Απόδραση» και «Η Οικογένεια».

 

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