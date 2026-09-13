Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε κι απειλές»

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Καστελόριζο: Μήνυμα ισχύος Μητσοτάκη απέναντι στην Άγκυρα / OPEN

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Μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελλόριζο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο πρωθυπουργός επανέλαβε με σαφήνεια την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη, στέλνοντας μήνυμα ότι ο διάλογος προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό και τήρηση των κανόνων.

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην επίσημη εκδήλωση για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα «επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο». Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, στο Καστελλόριζο τα ελληνικά σύνορα ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά και το έδαφος της Μεγίστης είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκό έδαφος, δίνοντας στο μήνυμα που εκπέμπεται από το νησί διάσταση που ξεπερνά τα εθνικά όρια.

Μητσοτάκης: «Ελληνικό το κεντρικό λογισμικό της ''Ασπίδας του Αχιλλέα''»

Μητσοτάκης: Τα μέτρα και κίνητρα για το Καστελλόριζο 

Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του Καστελλόριζου και την ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στο νησί. Μεταξύ άλλων, εξήγγειλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ανακοίνωσε επίσης ένα επιπλέον επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα, καθώς και την προώθηση έργων για το λιμάνι, την ύδρευση, την αφαλάτωση και τις υποδομές του νησιού, μαζί με την ανακατασκευή κατοικιών για τη δωρεάν στέγαση γιατρών, εκπαιδευτικών και άλλων δημόσιων λειτουργών.

Τουρκικός παροξυσμός για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Το μήνυμα προς την Τουρκία

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, «το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφός της είναι και ευρωπαϊκό».

«Το Καστελόριζο είναι εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα», σημείωσε.

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Κλείνουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα»

«Είναι η εθνική γραμμή που ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα που ισχυροποιούν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα και στη διπλωματία, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή», σχολίασε.

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