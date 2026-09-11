Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων o Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 13:19 Πανικός σε πτήση: Φωτιά μέσα σε αεροπλάνο από power bank
11.09.26 , 12:49 Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
11.09.26 , 12:38 Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
11.09.26 , 12:37 Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
11.09.26 , 12:31 Αποφύλακίζεται την Τρίτη ο Ηλίας Κασιδιάρης
11.09.26 , 12:28 Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»
11.09.26 , 12:25 Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
11.09.26 , 12:10 Συγκινεί ο Κονταρός για Μαζωνάκη: «Ήταν περήφανος για την Κρήτη του»
11.09.26 , 12:00 Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
11.09.26 , 11:54 Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
11.09.26 , 11:36 Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
11.09.26 , 11:16 Ύπνος: Πώς επηρεάζει την υγεία μας το φως κατά τη διάρκεια της νύχτας
11.09.26 , 11:15 Μαγνησία: Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης
11.09.26 , 10:46 Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
11.09.26 , 10:39 Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και έντονα φαινόμενα - Τι θα γίνει στην Αττική
Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»
Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία - Σήμερα ο αγιασμός

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές, στους οποίους ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά, ενώ στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στις εργασίες ανακαίνισης των σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων είναι ένα από τα 240 σχολεία που ανακατασκευάστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος.

«Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκε πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέττας Γιαννάκου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Μαριάττα Γιαννάκου» στο πλαίσιο του οποίου ανακαινίστηκε το σχολείο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Μαριάττα Γιαννάκου» στο πλαίσιο του οποίου ανακαινίστηκε το σχολείο

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι, μαζί με τα σχολεία που ανακαινίστηκαν πέρυσι, ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τα 700, εκφράζοντας παράλληλα τον στόχο για περισσότερες από 1.000 ανακαινισμένες σχολικές μονάδες.

«Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινίσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και με γονείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και με γονείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη σχολική κοινότητα, τονίζοντας ότι οι μαθητές αξίζουν σύγχρονους και ασφαλείς χώρους.

«Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης», ανέφερε.

Παράλληλα, ευχήθηκε στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, ενώ κάλεσε τα παιδιά να ακούν τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Μιλώντας στους μικρούς μαθητές εξέφρασε τη φιλοδοξία του να ανακαινιστούν και άλλα σχολεία μέσα στη χρονιά

Μιλώντας στους μικρούς μαθητές εξέφρασε τη φιλοδοξία του να ανακαινιστούν και άλλα σχολεία μέσα στη χρονιά

«Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. (...) Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας», είπε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας, επανέλαβε τον στόχο για την ανακαίνιση ακόμη περισσότερων σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

«Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο! Και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να ’στε καλά, καλή χρονιά!», ανέφερε.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» βρίσκεται σε δεύτερο κύκλο, με 240 σχολικές μονάδες να έχουν ενταχθεί στις φετινές παρεμβάσεις. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Β' Μέρος Δημοσκόπησης STAR
Πολιτικη
To δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το STAR
Συνάντηση Μητσοτάκη - Amal Clooney Στο Μέγαρο Μαξίμου
Πολιτικη
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Κλούνεϊ στο Μαξίμου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Αλέξης Τσίπρας ΔΕΘ
Πολιτικη
Το μήνυμα Τσίπρα από τη ΔΕΘ: Πρωτιά ΕΛΑΣ ή δεύτερες κάλπες
Όλγα Κεφαλογιάννη
Πολιτικη
Αναβαθμίστηκε το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πόρου - Δηλώσεις Κεφαλογιάννη
Μητσοτάκης Μακρόν
Πολιτικη
Ελλάς - Γαλλία συμμαχία και στο διάστημα με Έλληνα αστροναύτη
Επέκταση χωρικών υδάτων νότια και δυτικά Κρήτης
Πολιτικη
Αποκάλυψη Star: Στο τραπέζι η επέκταση στα 12 ν.μ. νότια-δυτικά της Κρήτης
Αιχμές Γεωργιάδη Για Την Κλινική Που Πέθανε Ο Μαζωνάκης
Πολιτικη
Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»
Δημοσκόπηση GPO στο Star
Πολιτικη
Στο 14,6% η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR
Γιώργος Γεραπετρίτης
Πολιτικη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο με την Τουρκία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top