Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές, στους οποίους ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά, ενώ στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στις εργασίες ανακαίνισης των σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων είναι ένα από τα 240 σχολεία που ανακατασκευάστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος.

«Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκε πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέττας Γιαννάκου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Μαριάττα Γιαννάκου» στο πλαίσιο του οποίου ανακαινίστηκε το σχολείο

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι, μαζί με τα σχολεία που ανακαινίστηκαν πέρυσι, ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τα 700, εκφράζοντας παράλληλα τον στόχο για περισσότερες από 1.000 ανακαινισμένες σχολικές μονάδες.

«Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινίσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και με γονείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη σχολική κοινότητα, τονίζοντας ότι οι μαθητές αξίζουν σύγχρονους και ασφαλείς χώρους.

«Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης», ανέφερε.

Παράλληλα, ευχήθηκε στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, ενώ κάλεσε τα παιδιά να ακούν τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Μιλώντας στους μικρούς μαθητές εξέφρασε τη φιλοδοξία του να ανακαινιστούν και άλλα σχολεία μέσα στη χρονιά

«Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. (...) Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας», είπε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας, επανέλαβε τον στόχο για την ανακαίνιση ακόμη περισσότερων σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

«Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο! Και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να ’στε καλά, καλή χρονιά!», ανέφερε.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» βρίσκεται σε δεύτερο κύκλο, με 240 σχολικές μονάδες να έχουν ενταχθεί στις φετινές παρεμβάσεις.