Τι είχε πει η Νένα Χρονοπούλου για το παιδί της στο Breakfast@Star

Πώς χρησιμοποιεί τα λεφτά για τις θεραπείες του γιου της και τα ξοδεύει σε λίφτινγκ, έγραψε στη Νένα Χρονοπούλου ένας χρήστης του διαδικτύου με αφορμή τον έναν χρόνο που πέρασε από τη μέρα που έκανε λίφτινγκ.

«Κάποιοι μου γράψανε ότι ζητάμε χρήματα για τα παιδιά μας, για τις θεραπείες τους και εμείς τα χαλάμε στα λίφτινγκ. Στο προσωπικό μου προφίλ δεν έχω ζητήσει από κανέναν ποτέ χρήματα. Ποτέ. Ούτε για τις θεραπείες του παιδιού μου, ούτε για οτιδήποτε κάνει το παιδί μου» δήλωσε η ηθοποιός η οποία έχει έναν γιο, τον Χρήστο που είναι ΑΜΕΑ.

Στο ίδιο βίντεο η Νένα Χρονοπούλου αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά της με τον 21χρονο γιο της, τονίζοντας πως οι οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρία χρειάζονται ανθρώπους και όχι χρήματα.

«Τα παιδιά μας ναι μεν έχουν αναπηρίες, αλλά δεν σταματάνε να είναι παιδιά μας. Εμένα ο Χρήστος μου είναι ο γιος μου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν ζητάμε χρήματα. Ανθρώπους ζητάμε. Ανθρώπους που να έχουν ανθρωπιά, που να μπορούν να κάνουν εθελοντισμό» δήλωσε.



